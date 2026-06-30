बिना हेलमेट स्कूटर चलाते हुए नजर आए सिंगर Karan Aujla, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया चालान

मशहूर पंजाबी सिंगर Karan Aujla इन दिनों अपने गानों की वजह से नहीं बल्कि ट्रैफिक नियम तोड़ने के चलते चर्चा में हैं. मुंबई की सड़कों पर सिंगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाते नजर आए. जैसे ही वीडियो सामने आई, मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और स्कूटर के रजिस्टर्ड मालिक के नाम ई-चालान जारी कर दिया.

Karan Aujla बेहद सिंपल अंदाज में मुंबई की सड़कों पर स्कूटर चलाते दिखाई दिए. इस दौरान उन्होंने कई फैंस से मुलाकात की, उनके साथ फोटो खिंचवाईं और रास्ते में एक चाय की दुकान पर भी रुके. उनके इस सादगी भरे अंदाज की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हुई. लेकिन लोगों की नजर इस बात पर भी गई कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सवाल उठाए.

स्कूटर के मालिक के नाम ई-चालान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की और पाया कि स्कूटर चलाते समय हेलमेट नहीं पहना गया था, जो नियमों का उल्लंघन है. इसके बाद पुलिस ने स्कूटर के रजिस्टर्ड मालिक के नाम ई-चालान जारी कर दिया. भारत में टू-व्हीलर चलाते समय चालक और कई राज्यों में पीछे बैठे शख्स के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होता है. ऐसा नियम लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

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इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन्स सामने आए. कुछ लोगों का कहना था कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए और अगर कोई सेलिब्रिटी भी नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने मुंबई पुलिस की तारीफ की और कहा कि नियमों का पालन कराने में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. उनका मानना था कि मशहूर हस्तियां लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं, इसलिए उन्हें खुद भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए.

करण औजला का नहीं आया कोई रिएक्शन

यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण कार्रवाई होने की खबर आई हो. इससे पहले भी कई एक्टर और सिंगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान का सामना कर चुके हैं. ऐसे मामलों में पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा के नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और किसी को भी इसमें छूट नहीं दी जा सकती. फिलहाल करण औजला की ओर से इस मामले पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

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