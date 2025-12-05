Tesla Self-Driving Car: दुनियाभर में टेस्ला की कारें काफी पॉपुलर हैं. एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ड्राइवर लेस कार बनाने के लिए जानी जाती है. अब टेस्ला, फुल सेल्फ ड्राइविंग (FSD) सिस्टम में ड्राइवर्स को टेक्स्ट एंड ड्राइव का फीचर दे रही है. हालांकि इस बात की इजाजत तभी है जब गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हो. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ महीने पहले ही इस नए फीचर के बारे में बताया था, इसके बावजूद कि इस फीचर की वजह से गाड़ी में बैठे लोग और उनके आस-पास के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

टेस्ला ने दिया Text And Drive का फीचर

एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों को टेस्ला के प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं. गुरुवार, 5 दिसंबर 2025 की रात टेस्लाकोनोमिक्स के एक्स हैंडल से एक सवाल पूछा गया कि 'क्या मैं FSD v14.2.1 में टेक्स्ट एंड ड्राइव कर सकता हूं?' इस सवाल के साथ में ये भी बताया गया कि वो यूजर पिछले आधे घंटे से फोन में ही लगा हुआ है.

सोशल मीडिया पर पूछे गए इस सवाल का जवाब टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने दिया. एलन मस्क ने पोस्ट के रिप्लाई में लिखा कि 'हां, लेकिन ये साथ ही आपके आस-पास के ट्रैफिक पर भी निर्भर करता है'. भारत में टेस्ला के मॉडल में ये फीचर शामिल नहीं है.

कैसे काम करती है Tesla की कार?

टेस्ला का ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम केबिन में लगे कैमरा के जरिए ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति की आंखों पर नजर रखता है. अगर ड्राइवर काफी लंबे समय तक नीचे अपने फोन में देख रहा होता है, तब गाड़ी में ड्राइवर का ध्यान केंद्रित करने के लिए वॉर्निंग दी जाती है. इसके बाद वॉर्निंग सुनने के बाद ड्राइवर इस स्ट्राइक को बंद कर सकता है. ऐसी पांच स्ट्राइक के बाद फुली सेल्फ ड्राइविंग फीचर गाड़ी में बंद हो जाता है और ड्राइवर को खुद ही स्टीयरिंग व्हील संभालना होता है. लेकिन अब टेस्ला की कार में ड्राइवर्स को और भी सुविधाएं दी गई हैं.

एलन मस्क के कमेंट ने कारों के बाजार में खलबली मचा दी है. टेस्ला के सीईओ का दावा है कि ये मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ विशेष पैरामीटर पर ड्राइवर को इधर-उधर देखने की इजाजत देता है. जैसे कि गाड़ी रुकी हो या ट्रैफिक में हो या फिर लाल बत्ती पर खड़ी हो. इस स्थिति में ये मॉनिटरिंग सिस्टम कहीं और देखना सुरक्षित मानता है.

