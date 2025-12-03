हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोYezdi Roadster Vs Royal Enfield Bullet 350: कौन-सी बाइक है ज्यादा पावरफुल? खरीदने से पहले जान ले अंतर

Yezdi Roadster और Royal Enfield Bullet 350 दोनों ही दमदार है. आइए कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के लिहाज से समझते हैं कौन-सी बाइक बेहतर है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Dec 2025 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जो स्टाइलिश भी हो और चलाने में मजेदार भी, तो Yezdi Roadster और Royal Enfield Bullet 350 दोनों ही अच्छे विकल्प हैं. Yezdi Roadster का लुक ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी है, जबकि Bullet 350 अपने क्लासिक डिजाइन और लंबे समय से भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए पसंद की जाती है. अब सवाल ये है कि 2025 में कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर साबित होगी. चलिए इसे विस्तार से समझते हैं.

कीमत का अंतर

  • कीमत के मामले में Royal Enfield Bullet 350 ज्यादा किफायती बाइक है. अगर आपका बजट सीमित है और आप एक भरोसेमंद रेट्रो बाइक चाहते हैं, तो Bullet 350 एक बेहतर विकल्प है. दूसरी तरफ, Yezdi Roadster की कीमत थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इसमें फीचर्स अधिक मॉडर्न और प्रीमियम हैं. इसलिए अगर आप थोड़ी ज्यादा कीमत देकर बेहतर फीचर वाली बाइक लेना चाहते हैं, तो Roadster सही रहेगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • परफॉर्मेंस की बात करें, तो Yezdi Roadster साफ तौर पर आगे निकल जाती है. इसका लिक्विड-कूल्ड इंजन स्मूद भी है और ज्यादा पावर भी देता है. यह बाइक शहर में चलाने के साथ-साथ हाईवे पर तेज रफ्तार पर भी काफी स्थिर रहती है. Royal Enfield Bullet 350 का इंजन पावर में इतना नहीं है, लेकिन इसका टॉर्क अच्छा है, जिससे शहर में चलाते समय अच्छा कंट्रोल मिलता है. Bullet का इंजन चलाने में शांत और क्लासिक फील देता है, जबकि Roadster ज्यादा स्पोर्टी लगेगी. अगर आप स्पीड और थोड़ी एक्साइटमेंट चाहते हैं, तो Yezdi Roadster बेहतर है. लेकिन आराम और क्लासिक राइड चाहिए, तो Bullet 350 सही रहेगी.

 किसका फ्यूल खर्च कम?

  • Royal Enfield Bullet 350 का माइलेज Yezdi Roadster से बेहतर माना जाता है. इसका एयर-कूल्ड इंजन कम पेट्रोल खर्च करता है, जो रोज ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है. Yezdi Roadster का माइलेज कम होता है और यह लगभग 25–28 kmpl दे सकती है. हालांकि इसका 6-स्पीड गियरबॉक्स हाईवे पर राइड को बहुत आसान बनाता है. अगर आप ज्यादा माइलेज चाहते हैं, तो Bullet 350  बेहतर है.

फीचर्स और खासियत

  • Yezdi Roadster और Bullet 350 दोनों में आगे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. लेकिन Roadster में डुअल-चैनल ABS मिलता है, जो ब्रेकिंग को और सुरक्षित बनाता है. Bullet 350 में सिंगल-चैनल ABS है.

कौन-सी बाइक खरीदना ज्यादा अच्छा फैसला होगा?

  • दोनों में कोई भी बाइक पूरी तरह से परफेक्ट या खराब नहीं है. यह पूरी तरह आपकी जरूरत और पसंद पर निर्भर करता है. अगर आप ज्यादा पावर, मॉडर्न फीचर्स और स्पोर्टी राइड चाहते हैं, तो Yezdi Roadster आपके लिए बेहतर है. अगर आप कम कीमत, अच्छा माइलेज और क्लासिक रॉयल फील चाहते हैं, तो Royal Enfield Bullet 350 आपके लिए सही है.

Published at : 03 Dec 2025 03:34 PM (IST)
Tags :
Bullet 350 Yezdi Roadster Retro Bikes Yezdi Roadster Vs Royal Enfield Bullet 350
