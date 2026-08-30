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हिंदी न्यूज़ऑटोनए अंदाज में आ रही Tata Tigor Facelift, जानिए क्या होगी खासियत

नए अंदाज में आ रही Tata Tigor Facelift, जानिए क्या होगी खासियत

मौजूदा Tigor EV में 26kWh बैटरी पैक दिया जाता है और इसकी दावा की गई रेंज करीब 315 किलोमीटर है. फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन और फीचर्स को पेट्रोल Tigor के हिसाब से अपडेट किया जा सकता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Aug 2026 07:11 AM (IST)
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Tata Motors अपनी कॉम्पैक्ट सेडान Tigor को जल्द ही नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है. कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बदलाव कर सकती है. नई Tigor को पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक देने के साथ इसमें बेहतर सेफ्टी और टेक्नोलॉजी फीचर्स शामिल किए जाने की उम्मीद है.

खास बात यह है कि इसके पेट्रोल और CNG वर्जन के साथ इलेक्ट्रिक मॉडल को भी अपडेट मिलने की उम्मीद है. हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट और सभी फीचर्स की पुष्टि नहीं की है.

कैसा होगा डिजाइन और फीचर्स?

  • नई Tata Tigor facelift के एक्सटीरियर डिजाइन में कई बदलाव किए जाने की उम्मीद है. कार के फ्रंट हिस्से को नया लुक मिल सकता है और इसमें अपडेटेड ग्रिल, नए डिजाइन के हेडलैंप और बदला हुआ बंपर दिया जा सकता है. इसके अलावा नई कार में नए अलॉय व्हील और नए कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं.


नए अंदाज में आ रही Tata Tigor Facelift, जानिए क्या होगी खासियत

  • नई Tigor के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं. इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसी सुविधाएं भी जारी रह सकती हैं.
  • इससे कार का केबिन मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा आधुनिक और टेक्नोलॉजी से लैस हो सकता है. रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा से जुड़े फीचर्स काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं.

सेफ्टी पर भी रहेगा फोकस

  • Tigor facelift में सुरक्षा को लेकर भी कंपनी कई जरूरी अपडेट दे सकती है. इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड कंट्रोल, ABS के साथ EBD और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.
  • इसके साथ ही रेन-सेंसिंग वाइपर, रियर पार्किंग सेंसर और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. अगर ये सभी फीचर्स प्रोडक्शन मॉडल में आते हैं, तो नई Tigor अपने सेगमेंट में पहले से ज्यादा सुरक्षित विकल्प बन सकती है.

नए अंदाज में आ रही Tata Tigor Facelift, जानिए क्या होगी खासियत

  • मैकेनिकल तौर पर नई Tigor में मौजूदा 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को जारी रखने की उम्मीद है. यह इंजन करीब 84 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है. इसे मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है.
  • CNG मॉडल में भी मौजूदा इंजन सेटअप को बरकरार रखने की उम्मीद है. हालांकि, CNG वर्जन में AMT गियरबॉक्स और पैडल शिफ्टर्स जैसे अपडेट मिलने की संभावना जताई जा रही है.

Tigor EV को भी मिल सकता है अपडेट

  • Tigor के इलेक्ट्रिक वर्जन को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं. मौजूदा Tigor EV में 26kWh बैटरी पैक दिया जाता है और इसकी दावा की गई रेंज करीब 315 किलोमीटर है. फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन और फीचर्स को पेट्रोल Tigor के अनुरूप अपडेट किया जा सकता है.
  • EV मॉडल में कुछ अलग डिजाइन एलिमेंट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे बॉडी-कलर्ड क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल. हालांकि, बैटरी और मोटर में बड़ा बदलाव होगा या नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

लॉन्च कब होगी?

  • नई Tata Tigor facelift को जल्द भारतीय बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी ने अभी लॉन्च की पक्की तारीख की घोषणा नहीं की है. इसलिए फिलहाल इसे संभावित लॉन्च के तौर पर ही देखना बेहतर होगा. लॉन्च के समय इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, खासकर अगर कंपनी इसमें ज्यादा फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी जोड़ती है.
  • नई Tata Tigor facelift में कंपनी डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी को बेहतर बनाने पर फोकस कर सकती है. पेट्रोल और CNG वर्जन में मौजूदा पावरट्रेन को जारी रखने की उम्मीद है, जबकि इलेक्ट्रिक मॉडल को भी नए डिजाइन और फीचर्स के साथ अपडेट मिल सकता है. अगर कंपनी 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स देती है, तो नई Tigor का मुकाबला Maruti Dzire और Hyundai Aura जैसी कॉम्पैक्ट सेडान से और मजबूत हो सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 30 Aug 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata Tigor EV
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