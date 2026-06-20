अगर आपकी गाड़ी पर नहीं है ये प्लेट तो तुरंत लगवा लीजिए, पुलिस पकड़-पकड़कर काट रही चालान

अगर आपकी गाड़ी पर अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने HSRP न लगाने वाले गाड़ी मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. हाल ही में पुलिस ने ऐसी 4,417 गाड़ियों के चालान काटे हैं जिन पर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया. ऐसे में कार मालिकों को जल्द से जल्द अपनी गाड़ी पर HSRP लगवा लेनी चाहिए, ताकि भारी जुर्माने से बचा जा सके.

क्या होती है HSRP नंबर प्लेट?

HSRP एक खास तरह की नंबर प्लेट होती है, जिसे कार की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.इसमें एक यूनिक लेजर कोड, क्रोमियम आधारित होलोग्राम और सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं. इनकी मदद से कार की पहचान करना आसान हो जाता है और नकली नंबर प्लेटों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है. सरकार ने कार सुरक्षा बढ़ाने और चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए HSRP को अनिवार्य किया है.

4 हजार से ज्यादा गाड़ियों के कटे चालान

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद बड़ी संख्या में कार मालिकों ने अभी तक अपनी गाड़ियों पर HSRP नहीं लगवाई है. इसी वजह से पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे गाड़ियों की जांच शुरू की. जांच के दौरान नियमों का पालन न करने वाले 4 ज्यादा से अधिक कार मालिकों के चालान किए गए. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा.

अगर आपकी गाड़ी पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित आधिकारिक HSRP पोर्टल पर जाकर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होती है. इसके बाद नंबर प्लेट की फीस का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है.आवेदन पूरा होने के बाद आपको एक तय तारीख और समय दिया जाता है, जिस दिन सेंटर पर जाकर HSRP लगवाई जा सकती है.

क्या है HSRP प्लेट लगवाने का फायदा?

HSRP लगवाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी गाड़ी कानूनी रूप से नियमों के हिसाब से हो जाती है. साथ ही पुलिस और परिवहन विभाग के लिए कार की पहचान करना आसान हो जाता है. इसके अलावा चोरी या अन्य आपराधिक मामलों में वाहन को ट्रैक करने में भी मदद मिलती है.

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