एक्सप्लोरर
Tata Sierra Vs Toyota Hyryder: साइज और फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर, खरीदने से पहले जानें सबकुछ
Tata Sierra Vs Toyota Hyryder: मिडसाइज SUV सेगमेंट में दोनों कारें शानदार हैं, लेकिन स्पेस के मामले में Sierra एक ज्यादा मॉडर्न SUV साबित होती है.आइए दोनों के फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं
मिड-साइज SUV सेगमेंट में नई Tata Sierra की एंट्री ने बाजार में काफी हलचल मचा दी है. ये SUV सीधे तौर पर Hyundai Creta, Maruti Victorious और खासकर Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसी कारों को चुनौती देगी. अगर आप इन दो SUVs में से एक खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए विस्तार से जानें कौन सी SUV को खरीदना बेहतर रहेगा.
किस SUV पर खर्च होंगे कम पैसे?
- नई Tata Sierra को फिलहाल केवल बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत के साथ उतारा गया है, जो 11.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. बाकी वेरिएंट्स की कीमतें दिसंबर के पहले हफ्ते में घोषित होंगी. Toyota Hyryder की कीमतें 10.95 लाख से शुरू होती हैं और 19.76 लाख तक जाती हैं. हालांकि Hyryder की शुरुआती कीमत थोड़ी कम है, लेकिन Sierra का बेस वेरिएंट ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के चलते वैल्यू-फॉर-मनी माना जा सकता है.
कौन सी SUV है ज्यादा बड़ी?
- Toyota Hyryder और Tata Sierra दोनों ही मिड-साइज SUV हैं, लेकिन डायमेंशन्स में Sierra थोड़ा आगे नजर आती है. Hyryder की लंबाई 4365 mm और चौड़ाई 1795 mm है, जबकि Sierra 4340 mm लंबी लेकिन 1841 mm चौड़ी है. उसके व्हीलबेस और ऊंचाई भी Hyryder से ज्यादा है, जिससे केबिन स्पेस काफी बेहतर मिलता है. Sierra का 622 लीटर का बूट स्पेस अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है, जबकि Hyryder 373 लीटर का बूट स्पेस देती है. केवल ग्राउंड क्लीयरेंस में Hyryder थोड़ी आगे है, जो 210 mm है.
कौन है ज्यादा हाई-टेक?
- Toyota Hyryder अपनी शानदार माइलेज और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है. इसमें LED लाइट्स, 9-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. हाइब्रिड वेरिएंट में 27.97 kmpl तक की माइलेज इसे खास बनाती है. दूसरी ओर, Tata Sierra इस सेगमेंट में फीचर्स का नया स्तर पेश करती है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं. हाई-टेक इंटीरियर और प्रीमियम डिजाइन Sierra को बेहद मॉडर्न SUV बनाते हैं.
- अगर आप बेहतरीन माइलेज, भरोसेमंद Toyota टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड पावरट्रेन चाहते हैं, तो Toyota Hyryder आपके लिए बढ़िया विकल्प है, लेकिन अगर आप बड़ा केबिन, प्रीमियम इंटीरियर, नए जमाने की टेक्नोलॉजी और दमदार रोड प्रेज़ेंस चाहते हैं, तो Tata Sierra बेहतर विकल्प बनकर उभरती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
लालू यादव के कभी खास रहे रामकृपाल ने तेजस्वी को लगाया गले, सदन में दिखी राजनीतिक सौहार्द की मिसाल
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL