मिड-साइज SUV सेगमेंट में नई Tata Sierra की एंट्री ने बाजार में काफी हलचल मचा दी है. ये SUV सीधे तौर पर Hyundai Creta, Maruti Victorious और खासकर Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसी कारों को चुनौती देगी. अगर आप इन दो SUVs में से एक खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए विस्तार से जानें कौन सी SUV को खरीदना बेहतर रहेगा.

किस SUV पर खर्च होंगे कम पैसे?

नई Tata Sierra को फिलहाल केवल बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत के साथ उतारा गया है, जो 11.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. बाकी वेरिएंट्स की कीमतें दिसंबर के पहले हफ्ते में घोषित होंगी. Toyota Hyryder की कीमतें 10.95 लाख से शुरू होती हैं और 19.76 लाख तक जाती हैं. हालांकि Hyryder की शुरुआती कीमत थोड़ी कम है, लेकिन Sierra का बेस वेरिएंट ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के चलते वैल्यू-फॉर-मनी माना जा सकता है.

कौन सी SUV है ज्यादा बड़ी?

Toyota Hyryder और Tata Sierra दोनों ही मिड-साइज SUV हैं, लेकिन डायमेंशन्स में Sierra थोड़ा आगे नजर आती है. Hyryder की लंबाई 4365 mm और चौड़ाई 1795 mm है, जबकि Sierra 4340 mm लंबी लेकिन 1841 mm चौड़ी है. उसके व्हीलबेस और ऊंचाई भी Hyryder से ज्यादा है, जिससे केबिन स्पेस काफी बेहतर मिलता है. Sierra का 622 लीटर का बूट स्पेस अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है, जबकि Hyryder 373 लीटर का बूट स्पेस देती है. केवल ग्राउंड क्लीयरेंस में Hyryder थोड़ी आगे है, जो 210 mm है.

कौन है ज्यादा हाई-टेक?