Tata Sierra Vs Maruti Victoris: फीचर्स, कीमत और साइज में कौन है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें सबकुछ
Tata Sierra vs Maruti Victoris: टाटा सिएरा लॉन्च हो चुकी है, और अब आपके मन में सवाल होगा कि ये मारुति विक्टोरिस से कितनी बेहतर है. तो आइए दोनों कारों की कीमत, फीचर्स, इंजन और साइज पर नजर डालते हैं.
टाटा मोटर्स ने अपनी मशहूर SUV Tata Sierra को 25 नवंबर 2025 को फिर से लॉन्च किया है. लॉन्च के साथ ही इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. ये कार सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी की नई SUV Victoris से करती है, जो हाल ही में बाजार में आई है. आइए जानें इन दोनों कारों में कौन ज्यादा फीचर्स और बेहतर कीमत के साथ आती है.
किसके पास है ज्यादा पावर?
- टाटा सिएरा में 1498cc का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105bhp की पावर और 145Nm का टॉर्क देता है. इसमें 50 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, जो लंबी ड्राइव पर काफी काम आता है. वहीं, दूसरी ओर मारुति विक्टोरिस में 1490cc का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. ये इंजन 141.14bhp की पावर देता है, जो सिएरा से काफी ज्यादा है, और 141Nm का टॉर्क जनरेट करता है. विक्टोरिस में 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. अगर इंजन पावर की बात करें, तो यहां विक्टोरिस ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है, जबकि टाटा सिएरा स्मूथनेस और बेहतर सिलिंडर सेटअप के लिए जानी जाती है.
डायमेंशन्स
- टाटा सिएरा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई—तीनों में काफी अच्छी स्पेस देती है. इसकी लंबाई 4340mm, चौड़ाई 1841mm और ऊंचाई 1715mm है. इसका व्हीलबेस 2730mm का है और 205mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. इसके अलावा इसमें 622 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. मारुति विक्टोरिस की बात करें तो इसकी लंबाई 4360mm, चौड़ाई 1795mm और ऊंचाई 1655mm है. इसमें 210mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 2600mm का व्हीलबेस मिलता है. बूट स्पेस की बात करें तो यहां 446 लीटर की जगह मिलती है. डायमेंशन्स के हिसाब से देखा जाए तो सिएरा स्पेस और बूट कैपेसिटी में आगे है, जबकि विक्टोरिस ग्राउंड क्लियरेंस और लंबाई में थोड़ी बेहतर है.
Tata Sierra के फीचर्स
- टाटा सिएरा को एक फीचर-लोडेड प्रीमियम SUV के तौर पर उतारा गया है. इसका सबसे खास फीचर है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, जिसमें एक स्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए, दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और तीसरी स्क्रीन पैसेंजर की एंटरटेनमेंट के लिए दी गई है. सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD, ESC, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी-थेफ्ट अलार्म, 6 एयरबैग्स, और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है.
-
- मारुति विक्टोरिस भी फीचर्स से कम नहीं है. इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, एंबिएंट लाइटिंग, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पैनोरैमिक सनरूफ दिए गए हैं. सेफ्टी फीचर्स के मामले में यह बहुत मजबूत है. इसमें ABS, EBD, ESC, 6 एयरबैग्स, चाइल्ड लॉक, एंटी-थेफ्ट अलार्म, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, स्पीड अलर्ट, 360° कैमरा और ADAS जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है. इसके साथ ही इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है.
कौन है ज्यादा किफायती?
- टाटा सिएरा की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. कंपनी जल्द ही इसके बाकी वेरिएंट्स की कीमत भी बताएगी. वहीं, मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है.
Hero Xtreme 160R 4V, जानें फीचर्स और कीमत
