क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च हुई Hero Xtreme 160R 4V, जानें फीचर्स और कीमत

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी मशहूर स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक Hero Xtreme 160R का नया 4V क्रूज कंट्रोल वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है. कुछ हफ्ते पहले ही इसकी तस्वीरें देश के कई डीलरशिप से देखी गई थीं, और अब कंपनी ने इसकी आधिकारिक कीमत का भी ऐलान कर दिया है. नया मॉडल 1,34,100 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर आया है. यहे कीमत स्टैंडर्ड वर्जन से करीब 4,500 रुपये ज्यादा है. कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इसमें जोड़े गए एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी अपडेट्स हैं.

Hero Xtreme 160R 4V में क्या-क्या नया है?

नए वेरिएंट में मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है. इसमें वही 163.2cc का सिंगल-सिलिंडर एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 8,500 RPM पर 16.9hp की पावर और 6,500 RPM पर 14.6 Nm का टॉर्क देता है. परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसके फीचर्स को इतना ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है कि यह अब अपने सेगमेंट में काफी प्रीमियम फील देती है.

फीचर्स

हीरो ने बाइक में नई डिजाइन की हुई LED हेडलाइट दी है, जो दिखने में Xtreme 250R जैसी लगती है. इसके साथ 4.2 इंच का नया कलर्ड LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें स्पीड, गियर पोजिशन, फ्यूल और बाकी राइडिंग जानकारी बहुत साफ नजर आती है. कंपनी ने बाइक में नए ग्राफिक्स और चार नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिससे इसकी स्पोर्टी लुक और भी बेहतर हो गई है.

क्रूज कंट्रोल

इस बाइक का सबसे बड़ा अपडेट है क्रूज कंट्रोल और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम. भारत में 160cc सेगमेंट में पहली बार किसी बाइक में ये फीचर दिया गया है. जो लोग लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए यह फीचर काफी आरामदायक साबित होगा, क्योंकि इससे बाइक एक तय स्पीड पर बिना एक्सीलेटर दबाए चलती रहती है. बाइक में तीन राइडिंग मोड – रेन, रोड और स्पोर्ट – दिए गए हैं, जिन्हें राइडर जरूरत के हिसाब से आसानी से बदल सकता है.

Hero Xtreme 160R 4V का इंजन और टेक्नोलॉजी