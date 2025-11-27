हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata Sierra Vs Kia Seltos: माइलेज, फीचर्स और कीमत में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले ये जानना जरूरी

Tata Sierra Vs Kia Seltos: माइलेज, फीचर्स और कीमत में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले ये जानना जरूरी

Tata Sierra और Kia Seltos दोनों SUVs फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के मामले में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं. आइए जानें कौन-सी SUV आपके लिए बेहतर विकल्प है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Nov 2025 04:38 PM (IST)
टाटा मोटर्स ने हाल ही में मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी चर्चित कार Tata Sierra को लॉन्च किया है. मार्केट में इसका सीधा मुकाबला पॉपुलर SUV Kia Seltos से होगा. दोनों SUVs फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के मामले में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं. यदि आप इन दोनों कारों में से किसी एक को खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए विस्तार से जानते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस 

  • Tata Sierra में कंपनी ने 1.5-लीटर के तीन इंजन विकल्प दिए हैं, जो 75.8 kW पावर और 139 Nm टॉर्क जनरेट करते हैं. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है. वहीं Kia Seltos का 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल, IVT और iMT जैसे कई ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं. आंकड़ों की बात करें तो Seltos थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, जबकि Sierra इंजन Options और नए सेटअप के कारण ज्यादा मॉडर्न फील होती है.

कौन सी SUV है ज्यादा एडवांस्ड?

  • फीचर्स के मामले में Tata Sierra काफी आगे निकल जाती है. इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, फ्लश डोर हैंडल, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, HypAR HUD, 5G कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड सीट्स, रियर सनशेड, पावर्ड टेलगेट और सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ जैसी प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं. दूसरी ओर Kia Seltos व्यावहारिक और स्पोर्टी फीचर्स पर फोकस करती है और इसमें LED लाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स, पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, Bose साउंड सिस्टम और ड्यूल-जोन AC जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि Seltos मॉडर्न है, लेकिन Sierra के हाई-टेक फीचर्स इसे एक New Generation की SUV बनाते हैं.

सेफ्टी – कौन ज्यादा मजबूत है?

  • दोनों SUVs सेफ्टी के मामले में मजबूत हैं. Tata Sierra में 6 एयरबैग, लेवल-2 ADAS, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, TPMS और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं. Kia Seltos भी 6 एयरबैग, ADAS, ESC, VSM, पार्किंग सेंसर और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स के साथ आती है. हालांकि लेवल-2 ADAS और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के कारण Sierra यहां थोड़ी बढ़त ले लेती है.

कौन सी SUV है ज्यादा किफायती?

  • Tata Sierra की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख है, जबकि इसके बाकी वेरिएंट की कीमतें अभी सामने नहीं आई हैं. Kia Seltos 10.79 लाख से शुरू होती है और इसका टॉप मॉडल 19.81 लाख तक जाता है. यानी शुरुआती कीमत में Seltos सस्ती जरूर है, लेकिन Sierra फीचर्स के मामले में ज्यादा प्रीमियम फील देती है. अगर आप बेहतर फीचर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक फ्यूचरिस्टिक SUV चाहते हैं, तो Tata Sierra आपके लिए बेहतर विकल्प है. वहीं यदि आप किफायती दाम, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल फीचर्स वाली SUV लेना चाहते हैं, तो Kia Seltos आपके लिए सही चॉइस साबित होगी.

Published at : 27 Nov 2025 04:38 PM (IST)
INDIA Mid Size SUV Tata Sierra Vs Kia Seltos Tata Sierra Price Kia Seltos Features
