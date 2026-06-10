Tata Sierra vs Kia Seltos: माइलेज, पावर और फीचर्स की जंग में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार?

Tata Sierra Vs Kia Seltos: भारतीय SUV बाजार में Tata Sierra की वापसी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है. दूसरी तरफ Kia Seltos पहले से ही इस सेगमेंट की लोकप्रिय SUV में शामिल है. ऐसे में अगर आप नई मिड साइज SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो इन दोनों मॉडलों की तुलना आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. दोनों गाड़ियों में दमदार इंजन, आधुनिक फीचर्स और आकर्षक डिजाइन देखने को मिलता है.

हालांकि माइलेज, पावर, स्पेस और टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ अहम अंतर भी मौजूद हैं. यही वजह है कि कई ग्राहक यह जानना चाहते हैं कि आखिर Tata Sierra और Kia Seltos में से कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों SUV में किसे किस मामले में बढ़त मिलती है.

माइलेज और पावर के मामले में कौन आगे?

दोनों SUV में 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प दिए गए हैं. पावर की बात करें तो टर्बो पेट्रोल इंजन में दोनों लगभग 160 PS तक की ताकत देते हैं, लेकिन Tata Sierra का टॉर्क थोड़ा ज्यादा है, जिससे तेज रफ्तार और हाईवे ड्राइविंग में बेहतर प्रदर्शन मिल सकता है. वहीं डीजल इंजन में भी Sierra को हल्की बढ़त मिलती है.

माइलेज की बात करें तो कई इंजन विकल्पों में Sierra बेहतर ईंधन दक्षता देने का दावा करती है, जबकि कुछ टर्बो पेट्रोल वेरिएंट में Seltos आगे निकल जाती है. कुल मिलाकर अगर आपकी प्राथमिकता पावर और मजबूत प्रदर्शन है तो Sierra आकर्षक विकल्प बन सकती है, जबकि संतुलित ड्राइविंग अनुभव चाहने वालों को Seltos भी निराश नहीं करेगी.

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फीचर्स, स्पेस और खरीदारी का फैसला

फीचर्स की बात करें तो Kia Seltos लंबे समय से अपने प्रीमियम इंटीरियर, आधुनिक टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसमें कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स और आरामदायक केबिन मिलता है. दूसरी तरफ Tata Sierra ज्यादा बड़ा बूट स्पेस, ऊंचा स्टांस और शानदार रोड प्रेजेंस लेकर आती है. Sierra में भी कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें बड़ी स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और आधुनिक कनेक्टिविटी शामिल है.

अगर आपका फोकस फैमिली उपयोग, ज्यादा सामान रखने की जगह और अलग पहचान वाली SUV पर है तो Sierra बेहतर विकल्प लग सकती है. वहीं अगर आप एक परखी हुई, फीचर लोडेड और शहर में आरामदायक SUV चाहते हैं तो Seltos आपकी पसंद बन सकती है. आखिरकार सही चुनाव आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करेगा.

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