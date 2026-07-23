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हिंदी न्यूज़ऑटोCarMaruti की सबसे बड़ी Safety चिंता खत्म? नई Brezza ने BNCAP में हासिल की 5-Star Rating

Maruti की सबसे बड़ी Safety चिंता खत्म? नई Brezza ने BNCAP में हासिल की 5-Star Rating

New Maruti Brezza: मारुती की सेफ्टी की चिंता अब खत्म होने वाली है क्योंकि नई ब्रेजा ने BNCAP क्रैश टेस्ट में हासिल की 5-स्टार रेटिंग. जानिए सभी डिटेल्स के बारें में.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 23 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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New Maruti Brezza: भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुती सुजुकी अपनी किफायती और शानदार माइलेज कार के लिए जानी जाती है. लेकिन ग्राहकों को हमेशा से शिकायत रही है की सेफ्टी के मामले में मारुती पर भरोशा नहीं जताया जा सकता है. लेकिन अब देश की इस सबसे बड़ी कार कंपनी ने अपने ग्राहकों का यह डर हमेशा के लिए दूर कर दिया है. 

बता दें कि, लॉन्च से ठीक एक दिन पहले नई मारुती सुजुकी ब्रेजा का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रिजल्ट सामने आ चुका है. भारत एनकैप की कड़ी परीक्षा में नई ब्रेजा ने 5-स्टार की परफेक्ट सेफ्टी रेटिंग हासिल करके इतिहास रच दिया है. अब मारुति की यह सबसे हिट एसयूवी सुरक्षा के मामले में भी सेगमेंट की सभी गाड़ियों को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है. चलिए जानतें हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से.

क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग

आपको बता दें कि, भारत एनकैप के क्रैश टेस्ट नतीजों में नई ब्रेजा ने अडल्ट सुरक्षा में 32 में से 30.41 अंक हासिल किए हैं. वहीं बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसने 49 में से 43 अंक बटोरे हैं. 

दोनों ही कैटेगरी में 5-स्टार स्कोर करके इसने यह साबित कर दिया है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी मजबूत है. इसके सभी वेरिएंट्स में अब 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड के रूप में मिलने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: 5 लाख रुपये के बजट में कार खरीदना है? ये 4 मॉडल आपका कन्फ्यूजन कर देंगे दूर

मिलेगा टर्बो इंजन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स

नई ब्रेजा सेफ्टी में बाजी मारने के साथ-साथ कई बड़े मैकेनिकल बदलाव भी किए गए हैं. इसमें अब 1.0-लीटर का पावरफुल बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने जा रहा है. जो पहली बार 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश होगा. 

इसके अलावा पुराना 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जारी रहेगा. वहीं इसके सीएनजी मॉडल में अंडरबॉडी सिलेंडर सेटअप देखने को मिल सकता है जिससे गाड़ी का पूरा बूट स्पेस खाली रहेगा.

नई ब्रेजा होगी हाई-टेक फीचर्स से लैस

आपको बता दें कि, सुरक्षा और दमदार इंजन के अलावा नई ब्रेजा का लुक भी काफी स्पोर्टी और मॉडर्न बना दिया गया है. इसके फ्रंट में नया क्रोम ग्रिल, नया बम्पर और नए एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे. 

वहीं कार के अंदर 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी और ज्यादा कम्फर्टेबल केबिन मिलेगा. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने के बाद अब नई ब्रेजा टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 3XO और हुंडई वेन्यू जैसे प्रतिस्पर्धियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है.

यह भी पढ़ें: Electric Scooter खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द होने वाला है नया धमाका

Published at : 23 Jul 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
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