अब सफर होगा और भी लग्जरी, Force की नई 16-सीटर वैन में मिलेंगे प्रीमियम कार जैसे फीचर्स

Force Urbania Deluxe Van Launch: कमर्शियल और प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली मशहूर कंपनी फोर्स मोटर्स ने भारत में बड़ा धमाका कर दिया है. कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर और लग्जरी वैन अर्बनिया का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है.

बता दें कि, 28.7 लाख रुपये एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर आने वाली यह 16-सीटर वैन ग्रुप ट्रैवल को बेहद आरामदायक और लग्जरी बनाने का दम रखती है. अब लंबी दूरी का सफर टेम्पो ट्रैवलर में नहीं बल्कि किसी महंगी और लग्जरी कार जैसा आरामदायक महसूस होगा. चलिए जानतें हैं इस नए 16-सीटर वैन के फीचर्स के बारें में.

मिलेगा मर्सिडीज वाला पावरफुल इंजन

आपको बता दें कि, नई फोर्स अर्बनिया डीलक्स में सबसे बड़ा और दमदार अपडेट इसके इंजन में किया गया है. इसमें प्रीमियम कार मेकर कंपनी मर्सिडीज की तकनीक पर आधारित 2.6-लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है.

जो अब 134 bhp की तगड़ी पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. पावर बढ़ने की वजह से फुल पैसेंजर लोड होने के बावजूद यह वैन बिना किसी थकावट के हाईवे पर मक्खन की तरह दौड़ती है और ढलान या पहाड़ों पर भी जबरदस्त पिकअप देगी.

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लग्जरी कार जैसा मिलेगा इंटीरियर

नए फोर्ड मोटर्स वैन के अंदर कदम रखते ही आपको किसी प्रीमियम सेडान या लग्जरी एसयूवी का फील मिलेगा. केबिन में अब नई प्रीमियम लेदरेट सीट्स, मैचिंग अपहोल्स्ट्री और एलिगेंट वुड-फिनिश फ्लोरिंग दी गई है.

जबकि यात्रियों की आसान एंट्री के लिए इसमें ऑटोमैटिक पावर-ऑपरेटेड स्लाइडिंग फुटस्टेप मिलता है. इसके अलावा हर रो के पैसेंजर के लिए इल्युमिनेटेड टाइप-ए और टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स और 8-स्पीकर वाला डिजिटल थिएटर साउंड सिस्टम भी दिया गया है.

9-इंच टचस्क्रीन और हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स

आपको बता दें कि, ड्राइवर और सेफ्टी के लिहाज से भी फोर्स ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है. डैशबोर्ड पर 9-इंच का बड़ा एचडी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें नेविगेशन, एचडी रिवर्स कैमरा और वॉयस अलर्ट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

जबकि सुरक्षा के लिए सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, डुअल एयरबैग्स, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, एबीएस के साथ ईबीडी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही कंपनी इस पर 5 साल या 5 लाख किमी की वारंटी भी दे रही है.

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