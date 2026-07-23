5 लाख रुपये के बजट में कार खरीदना है? ये 4 मॉडल आपका कन्फ्यूजन कर देंगे दूर

Best Cars Under 5 Lakh in India: अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई बजट कार ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास होने वाली है. क्योंकि, आज हम आपको बताएंगे की महज 5 लाख के अंदर आने वाली कुछ खास कारों के बारें में जिनके फीचर्स और लुक के बारें में जानकार आप को अपनी अगली कार खरीदने में बेहद आसानी हो सकती है. तो चलिए आपको बताते हैं इन 4 बजट कार के बारें में पूरी जानकारी.

मारुति ऑल्टो K10

बता दें कि, अगर आपकी पहली प्राथमिकता जबरदस्त माइलेज और लो मेंटेनेंस है तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है. करीब 3.70 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार 1.0-लीटर के इंजन के साथ आती है.

जो काफी रिफाइंड परफॉर्मेंस देता है. पेट्रोल वेरिएंट में यह लगभग 24 किमी/लीटर और सीएनजी मॉडल में 33 किमी/किग्रा से ज्यादा का माइलेज आसानी से दे देती है. छोटे साइज की वजह से इसे शहर के हैवी ट्रैफिक में चलाना और पार्क करना भी बेहद आसान हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Tata-Mahindra की बढ़ी टेंशन, Hyundai ला रही है EV, Hybrid और SUVs की पूरी फौज

मारुति एस-प्रेसो

जबकि दूसरे नंबर पर भी मारुती सुजुकी कंपनी की कार एस-प्रेसो ही है. कम बजट में अगर आपको थोड़ा ऊंचा बैठने का अहसास और एसयूवी जैसा लुक चाहिए. तो मारुति एस-प्रेसो एक बढ़िया पसंद है.

इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 3.50 लाख रुपये से शुरू होती है. 180 मिमी के शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से यह गाड़ी खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से पार कर लेती है. इसका केबिन काफी स्पेशियस है और माइलेज के मामले में भी यह ऑल्टो जितनी ही किफायती साबित होती है.

रेनो क्विड

बता दें कि, बजट सेगमेंट में अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने में बेहद बोल्ड, मॉडर्न और स्टाइलिश लगे तो रेनो क्विड आपको बहुत पसंद आएगी. लगभग 4.53 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाली इस कार का फ्रंट लुक और रियर डिजाइन बेहद स्पोर्टी है.

साथ ही इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और रियर पार्किंग कैमरा जैसे हाई-टेक फीचर्स मिल जाते हैं. जो युवा कम बजट में प्रीमियम फील चाहते हैं उनके लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है.

टाटा टियागो

अगर आपके लिए माइलेज और लुक से ज्यादा अपने परिवार की सुरक्षा और गाड़ी की मजबूत बिल्ड क्वालिटी मायने रखती है. तो टाटा टियागो सबसे बेस्ट विकल्प है. 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली इस प्रीमियम हैचबैक का बेस वेरिएंट 5 लाख के बजट के आसपास मिल जाता है.

इसमें 1.2-लीटर का दमदार इंजन दिया गया है जो हाईवे पर भी कार को जबरदस्त स्टेबिलिटी देता है. इसका मजबूत केबिन और राइड क्वालिटी इसे इस बजट की सबसे सेफ फैमिली कार बनाती है.

यह भी पढ़ें: Car Accessories:कार खरीदते वक्त शोरूम से मिलने वाली एसेसिरीज असली है या नकली, कैसे पता करें?