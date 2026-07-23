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हिंदी न्यूज़ऑटो5 लाख रुपये के बजट में कार खरीदना है? ये 4 मॉडल आपका कन्फ्यूजन कर देंगे दूर

5 लाख रुपये के बजट में कार खरीदना है? ये 4 मॉडल आपका कन्फ्यूजन कर देंगे दूर

Best Cars Under 5 Lakh in India: 5 लाख के बजट में कार खरीदने की उलझन अब होगी खत्म. मारुती अल्टो K10, S-Presso, रेनॉल्ट क्वीड और टाटा टियागो में से चुनें अपने लिए सबसे बेस्ट कार. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Jul 2026 03:45 PM (IST)
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Best Cars Under 5 Lakh in India: अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई बजट कार ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास होने वाली है. क्योंकि, आज हम आपको बताएंगे की महज 5 लाख के अंदर आने वाली कुछ खास कारों के बारें में जिनके फीचर्स और लुक के बारें में जानकार आप को अपनी अगली कार खरीदने में बेहद आसानी हो सकती है. तो चलिए आपको बताते हैं इन 4 बजट कार के बारें में पूरी जानकारी.

मारुति ऑल्टो K10

बता दें कि, अगर आपकी पहली प्राथमिकता जबरदस्त माइलेज और लो मेंटेनेंस है तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है. करीब 3.70 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार 1.0-लीटर के इंजन के साथ आती है. 

जो काफी रिफाइंड परफॉर्मेंस देता है. पेट्रोल वेरिएंट में यह लगभग 24 किमी/लीटर और सीएनजी मॉडल में 33 किमी/किग्रा से ज्यादा का माइलेज आसानी से दे देती है. छोटे साइज की वजह से इसे शहर के हैवी ट्रैफिक में चलाना और पार्क करना भी बेहद आसान हो जाता है.

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मारुति एस-प्रेसो

जबकि दूसरे नंबर पर भी मारुती सुजुकी कंपनी की कार एस-प्रेसो ही है. कम बजट में अगर आपको थोड़ा ऊंचा बैठने का अहसास और एसयूवी जैसा लुक चाहिए. तो मारुति एस-प्रेसो एक बढ़िया पसंद है. 

इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 3.50 लाख रुपये से शुरू होती है. 180 मिमी के शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से यह गाड़ी खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से पार कर लेती है. इसका केबिन काफी स्पेशियस है और माइलेज के मामले में भी यह ऑल्टो जितनी ही किफायती साबित होती है.

रेनो क्विड

बता दें कि, बजट सेगमेंट में अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने में बेहद बोल्ड, मॉडर्न और स्टाइलिश लगे तो रेनो क्विड आपको बहुत पसंद आएगी. लगभग 4.53 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाली इस कार का फ्रंट लुक और रियर डिजाइन बेहद स्पोर्टी है. 

साथ ही इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और रियर पार्किंग कैमरा जैसे हाई-टेक फीचर्स मिल जाते हैं. जो युवा कम बजट में प्रीमियम फील चाहते हैं उनके लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है.

टाटा टियागो

अगर आपके लिए माइलेज और लुक से ज्यादा अपने परिवार की सुरक्षा और गाड़ी की मजबूत बिल्ड क्वालिटी मायने रखती है. तो टाटा टियागो सबसे बेस्ट विकल्प है. 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली इस प्रीमियम हैचबैक का बेस वेरिएंट 5 लाख के बजट के आसपास मिल जाता है. 

इसमें 1.2-लीटर का दमदार इंजन दिया गया है जो हाईवे पर भी कार को जबरदस्त स्टेबिलिटी देता है. इसका मजबूत केबिन और राइड क्वालिटी इसे इस बजट की सबसे सेफ फैमिली कार बनाती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Best Cars Under 5 Lakh In India 2026 Maruti Suzuki Alto K10 Mileage Price Renault Kwid Budget Features Mileage Tata Tiago Safety Rating Best Hatchback
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