भारत में नए डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ आ रही 7 मिडसाइज SUVs, Creta की बढ़ेगी टेंशन

भारतीय मिडसाइज SUV सेगमेंट में अब तक Hyundai Creta का दबदबा कायम है. कंपनी ने अपने लगातार अपडेट्स और जनरेशन अपग्रेड्स के जरिए इसे भारत की सबसे पॉपुलर SUV बना दिया है. लेकिन अब यह बादशाहत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आने वाले महीनों में कई दिग्गज ऑटो कंपनियां नई और एडवांस SUVs लॉन्च करने जा रही हैं. Tata, Maruti Suzuki, Renault, Kia, Nissan, Skoda और Volkswagen जैसे ब्रांड इस सेगमेंट में अपने नए मॉडल्स पेश करेंगे. इन SUVs में न केवल प्रीमियम डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स होंगे, बल्कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावरट्रेन भी देखने को मिलेंगे.

Tata Sierra EV

Tata Motors 27 नवंबर 2025 को अपनी क्लासिक SUV Sierra को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने जा रही है. नई Sierra EV को कंपनी के Born Electric Platform पर तैयार किया गया है. इसमें 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, ADAS Level-2 सुरक्षा फीचर्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और लग्ज़री इंटीरियर Creta के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है.

Renault Duster (3rd Gen)

Renault अपनी तीसरी जनरेशन Duster को 26 जनवरी 2026 को पेश करेगी. यह SUV पहले से बड़ी, मजबूत और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएगी. इसमें हाइब्रिड इंजन, ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और 360° कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे. Duster की ऑफ-रोड कैपेसिटी और नया डिजाइन इसे Creta का सीधा राइवल बनाएगा.

Maruti Suzuki eVitara

Maruti Suzuki दिसंबर 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV eVitara लॉन्च करेगी. इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन होंगे, जिनकी रेंज 400 और 500 किलोमीटर तक होगी. Toyota के साथ मिलकर विकसित की गई इस SUV में फास्ट चार्जिंग और ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे. eVitara, Creta के लिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक बड़ी चुनौती बनेगी.

Kia Seltos (Next Generation)

Kia अपनी अगली जनरेशन Seltos को 2027 तक लॉन्च करने की योजना बना रही है. नई Seltos में हाइब्रिड पावरट्रेन, नया डिजिटल कॉकपिट और ADAS 2.0 जैसे एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे. इसका मॉडर्न डिजाइन और हाई-टेक सुविधाएं इसे Creta के बराबर लाएंगी.

Nissan Tecton

Nissan 2026 में अपनी नई SUV Tecton लॉन्च करेगी, जो Renault Duster के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसमें हाइब्रिड इंजन और ऑफ-रोड मोड्स के साथ नया डिजाइन मिलेगा. मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे एक प्रैक्टिकल और भरोसेमंद विकल्प बनाती है.

Skoda Kushaq Facelift

Skoda अपनी SUV Kushaq का फेसलिफ्ट 2026 की शुरुआत में लाएगी. इसमें 360° कैमरा, ADAS और बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे. इसका अपडेटेड डिजाइन इसे और आकर्षक बनाएगा.

Volkswagen Taigun Facelift

Volkswagen भी 2026 में अपनी Taigun का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी में है. इसमें ADAS, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए बंपर डिजाइन दिए जाएंगे. इसकी मजबूत बॉडी और स्मूद ड्राइविंग अनुभव इसे Creta के लिए एक और कड़ी टक्कर बनाएंगे.





आने वाले महीनों में भारतीय SUV सेगमेंट में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. नई तकनीक, इलेक्ट्रिक विकल्प और आकर्षक डिजाइन के साथ ये SUVs Hyundai Creta की बादशाहत को गंभीर चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

