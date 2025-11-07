हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में नए डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ आ रही 7 मिडसाइज SUVs, Creta की बढ़ेगी टेंशन

भारत में नए डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ आ रही 7 मिडसाइज SUVs, Creta की बढ़ेगी टेंशन

2025 और 2026 में भारतीय बाजार में 7 नई मिडसाइज SUVs लॉन्च होने जा रही है. जिसमें Tata, Kia से लेकर Skoda जैसी कंपनियों की गाड़ियां शामिल है, ये कारें Creta को कड़ी टक्कर दे सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय मिडसाइज SUV सेगमेंट में अब तक Hyundai Creta का दबदबा कायम है. कंपनी ने अपने लगातार अपडेट्स और जनरेशन अपग्रेड्स के जरिए इसे भारत की सबसे पॉपुलर SUV बना दिया है. लेकिन अब यह बादशाहत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आने वाले महीनों में कई दिग्गज ऑटो कंपनियां नई और एडवांस SUVs लॉन्च करने जा रही हैं. Tata, Maruti Suzuki, Renault, Kia, Nissan, Skoda और Volkswagen जैसे ब्रांड इस सेगमेंट में अपने नए मॉडल्स पेश करेंगे. इन SUVs में न केवल प्रीमियम डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स होंगे, बल्कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावरट्रेन भी देखने को मिलेंगे.

Tata Sierra EV 

  • Tata Motors 27 नवंबर 2025 को अपनी क्लासिक SUV Sierra को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने जा रही है. नई Sierra EV को कंपनी के Born Electric Platform पर तैयार किया गया है. इसमें 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, ADAS Level-2 सुरक्षा फीचर्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और लग्ज़री इंटीरियर Creta के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है.

Renault Duster (3rd Gen) 

  • Renault अपनी तीसरी जनरेशन Duster को 26 जनवरी 2026 को पेश करेगी. यह SUV पहले से बड़ी, मजबूत और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएगी. इसमें हाइब्रिड इंजन, ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और 360° कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे. Duster की ऑफ-रोड कैपेसिटी और नया डिजाइन इसे Creta का सीधा राइवल बनाएगा.

Maruti Suzuki eVitara

  • Maruti Suzuki दिसंबर 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV eVitara लॉन्च करेगी. इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन होंगे, जिनकी रेंज 400 और 500 किलोमीटर तक होगी. Toyota के साथ मिलकर विकसित की गई इस SUV में फास्ट चार्जिंग और ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे. eVitara, Creta के लिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक बड़ी चुनौती बनेगी.

Kia Seltos (Next Generation)

  • Kia अपनी अगली जनरेशन Seltos को 2027 तक लॉन्च करने की योजना बना रही है. नई Seltos में हाइब्रिड पावरट्रेन, नया डिजिटल कॉकपिट और ADAS 2.0 जैसे एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे. इसका मॉडर्न डिजाइन और हाई-टेक सुविधाएं इसे Creta के बराबर लाएंगी.

Nissan Tecton

  • Nissan 2026 में अपनी नई SUV Tecton लॉन्च करेगी, जो Renault Duster के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसमें हाइब्रिड इंजन और ऑफ-रोड मोड्स के साथ नया डिजाइन मिलेगा. मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे एक प्रैक्टिकल और भरोसेमंद विकल्प बनाती है.

Skoda Kushaq Facelift

  • Skoda अपनी SUV Kushaq का फेसलिफ्ट 2026 की शुरुआत में लाएगी. इसमें 360° कैमरा, ADAS और बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे. इसका अपडेटेड डिजाइन इसे और आकर्षक बनाएगा.

Volkswagen Taigun Facelift

  • Volkswagen भी 2026 में अपनी Taigun का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी में है. इसमें ADAS, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए बंपर डिजाइन दिए जाएंगे. इसकी मजबूत बॉडी और स्मूद ड्राइविंग अनुभव इसे Creta के लिए एक और कड़ी टक्कर बनाएंगे.

  • आने वाले महीनों में भारतीय SUV सेगमेंट में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. नई तकनीक, इलेक्ट्रिक विकल्प और आकर्षक डिजाइन के साथ ये SUVs Hyundai Creta की बादशाहत को गंभीर चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई Ducati की सुपर एडवेंचर बाइक Multistrada V4 Pikes Peak, जानें फीचर्स और कीमत

Published at : 07 Nov 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra Renault Duster 2026 New Mid Size SUV 2025 Upcoming SUVs India Maruti EVitara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद
ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद
शिक्षा
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
यूटिलिटी
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
हेल्थ
Heart Attack: दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget