हिंदी न्यूज़ऑटोनवंबर 2025 में लॉन्च होने वाली है दो मिड-साइज SUV, एक ICE और दूसरी EV सेगमेंट में करेगी एंट्री

नवंबर 2025 में लॉन्च होने वाली है दो मिड-साइज SUV, एक ICE और दूसरी EV सेगमेंट में करेगी एंट्री

नवंबर में भारत में दो नई मिड-साइज Tata Sierra (ICE) और Mahindra XEV 9S (Electric) जैसी SUVs लॉन्च होने जा रही हैं. आइए इन कारों के फीचर्स, लॉन्च डेट और राइवल्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Nov 2025 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए नवंबर 2025 का महीना बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने दो बड़ी कंपनियां-Tata और Mahindra अपनी नई मिड-साइज SUVs लॉन्च करने जा रही हैं. खास बात ये है कि इनमें से एक SUV पेट्रोल-डीजल इंजन के साथ आएगी, जबकि दूसरी पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी. इससे SUV पसंद करने वाले ग्राहकों को नए और बेहतर विकल्प मिलेंगे. Tata और Mahindra दोनों ही पहले से इस सेगमेंट में मजबूत खिलाड़ी मानी जाती हैं, इसलिए उनकी नई लॉन्चिंग से मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है.

कौन-कौन सी SUVs होंगी लॉन्च?

  • सबसे पहले बात करें Tata Sierra की, तो यह आइकॉनिक SUV 25 नवंबर को भारतीय बाजार में वापस लौट रही है. इस SUV को पहले इसके बॉक्सी डिजाइन के लिए खूब पसंद किया गया था, और अब नया मॉडल एक मॉडर्न look और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया जाएगा. कंपनी इसे एक प्रीमियम और फ्यूचर-रेडी SUV के रूप में मार्केट करने की तैयारी कर रही है. वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा 27 नवंबर को अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S लॉन्च करेगी. यह एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो भारत में बहुत कम विकल्पों में से एक बनेगी. इस वजह से यह परिवारों के लिए एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक विकल्प साबित हो सकती है. Mahindra XEV 9S से उम्मीद है कि यह कंपनी की EV लाइनअप को और मजबूत करेगी, खासकर उस समय जब EV बाजार तेजी से बढ़ रहा है.

Tata Sierra

  • नई Tata Sierra को कई प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. इसमें कनेक्टेड LED टेललैंप्स, फ्लश डोर हैंडल्स, पैनोरामिक ग्लास रूफ और ब्लैक ORVMs जैसे आधुनिक डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलेंगे. साथ ही Level-2 ADAS, ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे हाई-टेक फीचर्स इसे काफी अलग बनाते हैं. Tata Sierra को इस बार एक पूरी तरह नए और एडवांस लुक के साथ पेश किया जाएगा.

Mahindra XEV 9S

  • Mahindra XEV 9S फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, पैनोरामिक स्काईरूफ, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मसाजिंग फ्रंट सीट्स और 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर्स और लेवल-2 ADAS इसे एक सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत इलेक्ट्रिक SUV बनाते हैं. 

Tata Sierra का मुकाबला किन SUVs से होगा?

  • Tata Sierra को 5-सीटर SUV के रूप में पेश किया जाएगा और इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Kia Seltos और Tata Harrier जैसी popular SUVs से होगा. इनमें से Creta और Seltos पहले ही बाजार में बहुत मजबूत पकड़ बना चुके हैं,  कुल मिलाकर नवंबर ऑटो लवर्स के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि बाजार में नई तकनीक, नए डिजाइन और नए फीचर्स वाली SUVs आने वाली हैं, जो ग्राहकों को स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देंगी.

Published at : 15 Nov 2025 03:37 PM (IST)
Tags :
INDIA Tata Sierra Launch Date SUV Launch Mahindra XEV 9S EV Mid Size SUV 2025
