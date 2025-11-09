हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
EV खरीदने वालों के लिए Good News! 500 KM से ज्यादा रेंज वाली नई इलेक्ट्रिक SUVs जल्द होंगी लॉन्च

EV खरीदने वालों के लिए Good News! 500 KM से ज्यादा रेंज वाली नई इलेक्ट्रिक SUVs जल्द होंगी लॉन्च

भारत का इलेक्ट्रिक SUV बाजार अब पूरी तरह बदलने वाला है, 500 किमी से ज़्यादा रेंज, प्रीमियम फीचर्स, और किफायती कीमतों के साथ कई नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाले सालों में दस्तक देने वाली है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 02:54 PM (IST)
भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अब बड़े ब्रांड्स लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनियां जल्द ही ऐसी ईवी SUVs पेश करने जा रही हैं जो एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक

  • टाटा मोटर्स अपनी क्लासिक SUV “Sierra” को नए इलेक्ट्रिक रूप में लॉन्च करने जा रही है. यह SUV कंपनी की सबसे प्रीमियम ईवी मानी जाएगी और 2026 की शुरुआत में बाजार में आने की उम्मीद है. सिएरा ईवी में दो बैटरी विकल्प मिल सकते हैं, जिनमें से टॉप वेरिएंट 500 किलोमीटर तक की रेंज देगा. इसका डिजाइन क्लासिक बॉक्सी स्टाइल को बनाए रखते हुए मॉडर्न LED लाइटिंग और फ्यूचरिस्टिक डिटेल्स के साथ तैयार किया गया है. 

महिंद्रा XEV 9S

  • महिंद्रा की XEV 9S, पॉपुलर XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी और इसे 27 नवंबर 2025 को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. यह मॉडल महिंद्रा के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी दोनों में बेहतरीन है. SUV में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप, फास्ट चार्जिंग क्षमता और 500 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज मिलेगी. इसके इंटीरियर में तीन स्क्रीन वाला हाई-टेक केबिन और ADAS लेवल 2 फीचर्स दिए जाएंगे, जो इसे Tata Harrier EV और Hyundai Creta EV के सीधे मुकाबले में लाएंगे.

मारुति सुजुकी e-Vitara

  • मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara अगले महीने लॉन्च हो सकती है. इसे गुजरात के प्लांट में बनाया जाएगा और Nexa डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा. e-Vitara दो बैटरी विकल्पों -49 kWh और 61 kWh के साथ आएगी और लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज देगी. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी टचस्क्रीन और एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे. यह SUV मध्यम बजट के ग्राहकों के लिए “सस्ती, सुरक्षित और स्मार्ट” इलेक्ट्रिक कार साबित होगी.

टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV

  • टोयोटा भी 2026 में अपनी पहली फुल-इलेक्ट्रिक SUV Urban Cruiser BEV लॉन्च करने जा रही है. यह SUV मारुति e-Vitara के समान प्लेटफॉर्म पर बनेगी और लगभग 500 किलोमीटर की रेंज देगी. इसके केबिन में जापानी मिनिमलिज्म और लग्जरी का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा, साथ ही वायरलेस चार्जिंग और ADAS फीचर्स भी मौजूद होंगे. बता दें कि इन नई SUVs के आने से भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार तेजी से विकसित होने वाला है. जहां पहले लोग रेंज और चार्जिंग को लेकर चिंतित रहते थे, अब 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और तेज चार्जिंग तकनीक के कारण EV खरीदना और भी सुविधाजनक हो जाएगा.

Published at : 09 Nov 2025 02:54 PM (IST)
