Tata Nexon या Skoda Kylaq, कौन-सी गाड़ी खरीदना वैल्यू फॉर मनी? कीमत से फीचर्स तक जानिए सब

भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और लगभग हर कंपनी इसमें अपने प्रोडक्ट लेकर आई है. इस मुकाबले में Tata Nexon और Skoda Kylaq दो बड़े नाम हैं. दोनों ही SUV ग्राहकों के लिए दमदार इंजन, एडवांस फीचर्स और किफायती कीमतों के साथ आती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है. आइए विस्तार से इन कारों के इंजन, फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं.

Tata Nexon vs Skoda Kylaq: इंजन

टाटा नेक्सॉन को पेट्रोल, डीजल औकीर सीएनजी इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया जाता है. इसका 1.2 लीटर CNG इंजन 73.5 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है. वहीं इसका पेट्रोल इंजन 88.2 पीएस पावर और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है.

डीजल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर क्षमता वाला यह इंजन 84.5 पीएस पावर और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मौजूद हैं. दूसरी तरफ, स्कोडा कायक में 1.0 लीटर का TSI इंजन दिया गया है. यह इंजन 85 किलोवाट की पावर और 178 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है.

Tata Nexon vs Skoda Kylaq: फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Tata Nexon में शार्क फिन एंटीना, बाई-फंक्शन फुल LED हेडलाइट्स, LED DRLs, रूफ रेल्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं. इसके अलावा 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरीफायर, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं. वहीं Skoda Kylaq भी पीछे नहीं है. इसमें शाइनी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं. इसके अलावा इसमें बड़ा डिजिटल क्लस्टर, 25.6 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलैस चार्जिंग और प्रैक्टिकल फीचर्स जैसे ट्रंक में थ्री किलो हुक भी शामिल हैं.

Tata Nexon vs Skoda Kylaq: कीमत

कीमत की बात करें तो Tata Nexon ज्यादा किफायती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख से शुरू होकर 14.05 लाख तक जाती है. वहीं Skoda Kylaq की कीमत 7.54 लाख से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 12.79 लाख तक जाती है.

कौन सी SUV है बेहतर?

अगर आपका बजट कम है और आप एक किफायती, मल्टी-इंजन विकल्प वाली SUV चाहते हैं, तो Tata Nexon आपके लिए बेहतर साबित होगी, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, इंटरनेशनल फील और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं तो Skoda Kylaq एक मजबूत विकल्प है. दोनों ही SUVs अपने-अपने सेगमेंट में बेहतर पैकेज ऑफर करती हैं.

