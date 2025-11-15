हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra का ग्रैंड रिवील आज, डिजाइन से फीचर्स तक जानें क्या होगा खास

Tata Sierra का ग्रैंड रिवील आज, डिजाइन से फीचर्स तक जानें क्या होगा खास

Tata Sierra आज यानी 15 नवंबर 2025 को पहली बार दुनिया के सामने पेश होगी. आइए इसकी डिजाइन, फीचर्स, इंजन ऑप्शन और अनुमानित कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Nov 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Motors ने आखिरकार अपने फैंस का लंबा इंतजार खत्म करते हुए आज अपनी आइकॉनिक SUV Tata Sierra को नए अवतार में दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी कर ली है. 90 के दशक में अपनी अलग पहचान बनाने वाली Sierra अब एक मॉडर्न और हाई-टेक SUV के रूप में वापसी कर रही है. Rushlane की रिपोर्ट के मुताबिक इसका ग्लोबल अनवील आज मुंबई में होगा, और लॉन्च से पहले इसके कई स्पाई शॉट्स और डिजाइन डिटेल्स सामने आ चुके है.

नई Tata Sierra का डिजाइन

  • नई Sierra को इस बार पूरी तरह लाइफस्टाइल और फैमिली-फ्रेंडली SUV के रूप में तैयार किया गया है. इसके पुराने 3-डोर डिजाइन की जगह अब कंपनी ने ज्यादा प्रैक्टिकल 5-डोर लेआउट दिया है. वहीं, Tata ने SUV की पहचान मानी जाने वाली ‘Alpine Window’ डिज़ाइन को भी मॉडर्न टच के साथ बरकरार रखा है, जिससे इसमें पुरानी Sierra की झलक साफ दिखाई देती है. नई SUV में बॉक्सी और मस्कुलर लुक, नया पिलर डिजाइन, ग्लॉस-ब्लैक फिनिश, 19-इंच अलॉय व्हील्स, LED हेडलैंप-टेललैंप, हाई बोनट और फ्लश डोर हैंडल्स जैसे एलीमेंट दिए गए हैं, जो इसके डिजाइन को और भी दमदार बनाते हैं.

फीचर्स होंगे बेहद एडवांस

  • नई Sierra फीचर्स के मामले में भी काफी प्रीमियम होने वाली है. उम्मीद है कि इसमें डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, Level-2 ADAS, फुल LED लाइटिंग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स और OTA अपडेट सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. सबसे खास बात ये है कि Tata पहली बार अपनी किसी गाड़ी में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दे रही है. इसके इंटीरियर में दो 12.3-इंच के बड़े टचस्क्रीन और एक 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने की उम्मीद है. यह पूरी स्क्रीन सेटअप Sierra को अपने सेगमेंट की सबसे हाई-टेक SUVs में शामिल कर देगा.

इंजन और इलेक्ट्रिक वेरिएंट

  • नई Sierra में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं. पेट्रोल में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलने की संभावना है. वहीं, डीज़ल में या तो Harrier वाला 2.0-लीटर इंजन या Curvv वाला 1.5-लीटर इंजन दिया जा सकता है. सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की है, वह इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट है. Sierra EV में लगभग 65 kWh का बैटरी पैक और करीब 600 किमी की रेंज मिलने की उम्मीद है.

नई Tata Sierra की कीमत

रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Tata Sierra की शुरुआती कीमत करीब 11 लाख एक्स-शोरूम हो सकती है. हालांकि फीचर्स और इंजन विकल्पों के हिसाब से इसके टॉप मॉडल की कीमत इससे काफी ऊपर रहने की संभावना है. मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और इलेक्ट्रिक वेरिएंट की चर्चा को देखते हुए यह SUV भारतीय बाजार में एक बड़ी वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Published at : 15 Nov 2025 03:12 PM (IST)
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
