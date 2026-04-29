हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'एक्सप्रेसवे बनाना हमने सिखाया है..', गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने BJP पर कसा तंज

'एक्सप्रेसवे बनाना हमने सिखाया है..', गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने BJP पर कसा तंज

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाना भी समाजवादियों से सीखा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Apr 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये आज जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं उसे समाजवादियों ने सिखाया है. आधा-अधूरा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं. 

अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए महिला आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होते ही सरकार आज की रात हिसाब लगाने लगेगी कि किसका क्या करना है? महंगाई तभी कम होगी जब बुरे दिन जाएंगे.

बंगाल में ममता बनर्जी की जीत का दावा

सपा अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में दीदी ऐतिहासिक वोट से जीतने जा रही हैं. बंगाल का मॉडल नीचे से ऊपर तक केंद्रीय सुरक्षा बलों का पैरलल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है. जो अधिकारी बैठाए गए हैं या तो उनकी नस दबी है या तो लाभ लिया गया है या तो आगे का वायदा किया होगा. मैं बंगाल से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान करें.

सपा से सीखा एक्सप्रेसवे बनाना

समाजवादी पार्टी मेल मिलाप और हिन्दुस्तानियत की बात करती है. सबको साथ रखने की बात करती है, समाजवादी पार्टी का नाम संविधान से लिया हुआ है. हम भेदभाव मिटाना चाहते हैं. सपा हर किसी को साथ लेकर जोड़कर काम करना चाहती है. 

ये लोग जो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे है..एक्सप्रेस वे बनाना अगर किसी ने सिखाया है तो वो हम समाजवादियों ने सिखाया है. कि एक्सप्रेसवे क्या होते और कैसे बनाए जाते हैं. ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे..ये लोग आधे-अधूरे एक्सप्रेस वे बना रहे हैं. 

नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे समाजवादियों की देन है. इनर वे और लखनऊ पखनपुरा तक समाजवादियों की देन है. इन पर सुविधाएं थी ये ऐसे भी बना दिये. प्रधानमंत्री जब पहली बार आगरा आये थे तब उन्होंने कहा था आगरा बड़ा अर्थ दे सकता है तब आगरा के लिए क्या किया?

अखिलेश यादव ने दिखाई बीजेपी नेताओं को राह! ब्रजेश, केशव के अलावा अपर्णा भी लिस्ट में शामिल

ईवीएम को लेकर कही ये बात

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अपने लोग को लाभ देकर पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है. बेस्ट इलेक्शन का सिस्टम जो पूरी दुनियां डेवलप कंट्री अपना रही है वहां बैलेट है जापान और जर्मनी में बैलेट से वोट पड़ता है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय इनको हराकर बैलेट व्यवस्था लागू हो इसके लिए प्रयास करेंगे.

महिला आरक्षण पर सपा मुखिया ने कहा कि जो एक्ट बन गया है, जिसमें महिला आरक्षण कानून बन गया है. बीजेपी चाहे तो अगले चुनाव में लागू कर दें लेकिन ये लोग परहेज कर रहे है. वहीं बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल से मुलाक़ात को अखिलेश यादव ने सामान्य व्यवहारिक बातचीत बताया. उन्होंने कहा कि इस समय यूपी में सपा के पक्ष में हवा चल रही है. 

महोबा में दीपाली तिवारी ने BJP जिलाध्यक्ष पर गुस्से में लगा दिए हमबिस्तर होने के आरोप! मामले में नया मोड़

Published at : 29 Apr 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi Ganga Expressway Akhilesh Yadav UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक्सप्रेसवे बनाना हमने सिखाया है..', गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने BJP पर कसा तंज
'एक्सप्रेसवे बनाना हमने सिखाया है..', गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने BJP पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में मौसम सुहाना, पहाड़ से मैदान तक ओले और आंधी, दो दिन तक ऑरेंज अलर्ट
उत्तराखंड में मौसम सुहाना, पहाड़ से मैदान तक ओले और आंधी, दो दिन तक ऑरेंज अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार जिला योजना समिति की बैठक में हंगामा, धामी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी
हरिद्वार जिला योजना समिति की बैठक में हंगामा, धामी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग पर मौन..', मदरसों की जांच पर HC की मानवाधिकार आयोग पर तल्ख टिप्पणी
'मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग पर मौन..', मदरसों की जांच पर HC की मानवाधिकार आयोग पर तल्ख टिप्पणी
Advertisement

वीडियोज

Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Phase 2 Voting in Bengal:क्या बचेगा Mamta का गढ़? 142 सीटों पर Voting! | TMC Vs BJP | PM Modi
Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन, इमरजेंसी में यहां उतर सकेंगे सेना के जहाज, जानें इससे जुड़ी हर बडी़ बात
PM मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन, इमरजेंसी में यहां उतर सकेंगे सेना के जहाज, जानें इससे जुड़ी हर बडी़ बात
दिल्ली NCR
केजरीवाल और सिसोदिया के बाद आई एक और AAP नेता की चिट्ठी, अब दुर्गेश पाठक ने किया बड़ा ऐलान
केजरीवाल और सिसोदिया के बाद आई एक और AAP नेता की चिट्ठी, अब दुर्गेश पाठक ने किया बड़ा ऐलान
बिजनेस
Explained: UAE ने 59 साल बाद OPEC और OPEC+ को छोड़ा! क्या बिखर जाएगा तेल का कोटा तय करने वाला संगठन, US-भारत को फायदा कैसे?
UAE ने 59 साल बाद OPEC छोड़ा! क्या बिखरेगा तेल का कोटा तय करने वाला ग्रुप, भारत को फायदा कैसे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग पर मौन..', मदरसों की जांच पर HC की मानवाधिकार आयोग पर तल्ख टिप्पणी
'मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग पर मौन..', मदरसों की जांच पर HC की मानवाधिकार आयोग पर तल्ख टिप्पणी
आईपीएल 2026
MI vs SRH: अगर आज हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी मुंबई इंडियंस? समझिए MI का पूरा समीकरण
अगर आज SRH से हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी मुंबई इंडियंस? समझिए MI का पूरा समीकरण
बॉलीवुड
सिर्फ 55 करोड़ में बनी थी 3 Idiots, आमिर खान की फिल्म से मेकर्स को हुआ 700% से ज्यादा प्रॉफिट
700% से ज्यादा प्रॉफिट, आमिर खान की 3 Idiots ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी
ऑटो
क्या SUV रेस में Toyota और Mahindra को टक्कर दे पाएगी JSW Motors? जानिए कंपनी की रणनीति
क्या SUV रेस में Toyota और Mahindra को टक्कर दे पाएगी JSW Motors? जानिए कंपनी की रणनीति
एग्रीकल्चर
इस गाय के नाम है एक दिन में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड, गिनीज बुक में है दर्ज
इस गाय के नाम है एक दिन में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड, गिनीज बुक में है दर्ज
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget