MCD Mayor Election Live: दिल्ली में मेयर पद के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी, कुछ देर में आएंगे नतीजे
MCD Mayor Election Live Updates: एमसीडी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा. सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है.
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MCD मेयर पद के लिए मतदान शुरू हो गया है. इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद अब सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रह गया है. बीजेपी ने मेयर पद के लिए प्रवेश वाही और डिप्टी मेयर पद के लिए मोनिका पंत को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, कांग्रेस ने मेयर के लिए मोहम्मद जरिफ और डिप्टी मेयर के लिए राजेश कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा है.
दिलचस्प बात यह है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने भी इस चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है. हांलाकि कुछ ही देर में तय हो जाएगा की दिल्ली नगर निगम का अगला मेयर कौन होगा. फिलहाल नंबर की बात करे तो नंबर बीजेपी के पास पर्याप्त है और जीत के लिए कुल 137 मत चाहिए. और इस नंबर से ज़्यादा नंबर बीजेपी के पास है
MCD Mayor Election Live: प्रवेश वाही जीतकर आएंगे- राजा इकबाल सिंह
एमसीडी के मौजूदा मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि पार्टी ने एक सीनियर कार्यकर्ता प्रवेश वाही को उम्मीदवार बनाया. वो आज जीतकर आएंगे. हमारे काम को गति देने के लिए इनसे बढ़िया कैंडिडेट हमारे पास नहीं है. कूड़े के पहाड़, स्वच्छ दिल्ली और हरित दिल्ली हमारे मुद्दे हैं. हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों के चेहरों पर खुशी आए.
MCD Mayor Election Live: शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी
दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के लिए वोटिंग जारी है. शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है. कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा की दिल्ली नगर निगम में अगला मेयर कौन होगा.
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Source: IOCL