Live: दिल्ली में मेयर पद के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी, कुछ देर में आएंगे नतीजे

MCD मेयर पद के लिए मतदान शुरू हो गया है. इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद अब सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रह गया है. बीजेपी ने मेयर पद के लिए प्रवेश वाही और डिप्टी मेयर पद के लिए मोनिका पंत को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, कांग्रेस ने मेयर के लिए मोहम्मद जरिफ और डिप्टी मेयर के लिए राजेश कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा है.

दिलचस्प बात यह है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने भी इस चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है. हांलाकि कुछ ही देर में तय हो जाएगा की दिल्ली नगर निगम का अगला मेयर कौन होगा. फिलहाल नंबर की बात करे तो नंबर बीजेपी के पास पर्याप्त है और जीत के लिए कुल 137 मत चाहिए. और इस नंबर से ज़्यादा नंबर बीजेपी के पास है