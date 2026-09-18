Tata Sierra हुई और पैसा वसूल, कम दाम में मिलेंगे Top Features

इंडिया में इन दिनों टाटा की गाड़ियों की धूम मची हुई है. जबकि अब कंपनी ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी टाटा सिएरा को और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाने जा रही है. बता दें कि, कंपनी ने इस एसयूवी का नया लेजेंड सीरीज एडिशन पेश किया है जो ग्राहकों को कम कीमत में प्रीमियम और टॉप-एंड फीचर्स का मजा देने वाला है. वहीं, इस नए अपडेट का सबसे बड़ा फायदा उन खरीदारों को होगा जो ज्यादा बजट न होने के कारण बेस या मिड-वेरिएंट चुनते थे लेकिन उन्हें प्रीमियम लग्जरी फीचर्स की कमी महसूस होती थी.

लेकिनअब टाटा ने केवल 50,000 रुपये से 70,000 रुपये के मामूली प्रीमियम पर अपनी इस एसयूवी में ऐसे-ऐसे फीचर्स जोड़ दिए हैं. जो पहले केवल इसके सबसे महंगे टॉप-एंड वेरिएंट्स में ही मिला करते थे. इस नई सीरीज के तहत Smart+ L, Pure L, Pure L (O), Pure+ L और Adventure+ L जैसे नए वेरिएंट्स पेश किए गए हैं.

कम कीमत में मिलेंगे लग्जरी फीचर्स

आपको बता दें कि, टाटा सिएरा की इस नई लेजेंड सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपनी ने प्रीमियम फीचर्स को नीचे के वेरिएंट्स तक पहुंचा दिया है. अब ग्राहकों को वेंटिलेटेड सीट्स, बॉस मोड, थाई सपोर्ट एक्सटेंशन और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी प्रीमियम सुविधाएं पाने के लिए भारी कीमत चुकाकर टॉप मॉडल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह तमाम कम्फर्ट फीचर्स अब लोअर और मिड-लेवल ट्रिम्स में भी आसानी से मिल जाएंगे. इससे लंबी दूरी का सफर करने वाले पैसेंजर्स को कम बजट में भी लग्जरी कार जैसा कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा.

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बेस वेरिएंट्स में भी मिलेंगे लग्जरी फीचर्स

ऐसा ऐसा देखा जाता है कि, आमतौर पर गाड़ियों के बेस और निचले वेरिएंट्स काफी सिंपल होते हैं. लेकिन टाटा ने सिएरा के एंट्री-लेवल स्मार्ट प्लस एल ट्रिम को भी बेहद खास बना दिया है. इसमें ऑटो-फोल्डिंग ORVMs, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और प्रीमियम लेदरेट सीट्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

वहीं, इसके प्योर एल वेरिएंट में ग्राहकों को 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा और 8-स्पीकर वाला दमदार साउंड सिस्टम मिलता है जो इस ट्रिम को बेहद प्रैक्टिकल बनाता है.

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एडवेंचर+ एल में मिलेंगे कमाल के सेफ्टी

आपको बता दें कि, सिएरा के नए एडवेंचर प्लस एल वेरिएंट को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी चाहते हैं. इसमें 360-डिग्री कैमरा, एफएडी डैम्पर्स और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

वहीं, इसके अलावा टर्बो पेट्रोल इंजन चाहने वालों के लिए प्योर प्लस एल अब तक का सबसे सुलभ और किफायती जरिया बन गया है. कम कीमत में पावरफुल टर्बो इंजन का कॉम्बिनेशन इस वेरिएंट को और भी खास बनाता है.

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ

जानकारी दें कि, इंजनों के विकल्प की बात करें तो कंपनी ने इसके पावरट्रेन में कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया है. यह कार पहले की तरह ही नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, पावरफुल टर्बो पेट्रोल और भरोसेमंद डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी.

हालांकि नए वेरिएंट्स के नाम थोड़े उलझन भरे लग सकते हैं लेकिन दी जा रही कीमत और फीचर्स का संतुलन इसे बेहद आकर्षक बनाता है. ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वैल्यू एडिशन से टाटा सिएरा की ओवरऑल बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

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