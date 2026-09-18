गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोLamborghini का खतरनाक अवतार, Track से Off-Road तक धमाल

Lamborghini का खतरनाक अवतार, Track से Off-Road तक धमाल

लैम्बोर्गिनी ने भारत में पहली बार Esperienza Corsa इवेंट में हिस्सा लिया. इसमें 900bhp से ज्यादा पावर वाली Temerario और Urus SE का ट्रैक व ऑफ-रोड अवतार देखने को मिला.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 18 Sep 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

हमारे आस-पास जब भी किसी बेहद ही लग्जरी कार की बात होती है और हमारे दिमाग में लैम्बोर्गिनी कंपनी की गाड़ी न आए ऐसा बहुत ही मुश्किल है. लैम्बोर्गिनी की गाड़ियां हमेशा से तेज रफ्तार के लिए जानी जाती हैं. लेकिन अब लैम्बोर्गिनी ट्रैक रोड से लेकर ऑफ रोड तक धमाल मचा रही है. क्योंकि, अभी हाल ही में ऐतिहासिक इवेंट एस्पेरिएंज़ा कोर्सा का आयोजन किया. ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित इस खास इवेंट में लैम्बोर्गिनी के ग्राहकों और कार लवर्स को ब्रांड की नई हाइब्रिड सुपरकारों की असली क्षमता को ट्रैक से लेकर उबड़-खाबड़ रास्तों पर परखने का मौका मिला.

बता दें कि, इस बार कंपनी ने अपने हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल पोर्टफोलियो की दो सबसे ताकतवर गाड़ियों लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो और लैम्बोर्गिनी उरुस एसई को इस इवेंट में उतारा. दोनों ही गाड़ियों के दमदार प्रदर्शन देखकर लोग दंग रह गए. तो चलिए जानते हैं लैम्बोर्गिनी के इस रोमांचक और खतरनाक अवतार की पूरी डिटेल्स.

टेमेरारियो ने मचाया गदर

आपको बता दें कि, लैम्बोर्गिनी की ऑल-न्यू सुपरकार टेमेरारियो ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के रेसट्रैक पर अपनी अविश्वसनीय रफ्तार से सभी को हैरान कर दिया. इस हाइब्रिड सुपरकार में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया गया है जो तीन इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ मिलकर कुल 900bhp से भी अधिक की खतरनाक पावर जनरेट करता है.

वहीं, मिसाइल जैसी कार महज 2.7 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. ट्रैक पर इसके एक्सीलरेशन, शार्प ब्रेकिंग और कंट्रोलिंग मोड्स को टेस्ट किया गया. जहां इसका ए-डब्ल्यू-डी सिस्टम चालकों को हाई-स्पीड पर भी सेफ्टी और जबरदस्त ग्रिप देता है.

Lamborghini का खतरनाक अवतार, Track से Off-Road तक धमाल

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन में सस्ती हो सकती हैं कारें, जानें क्या है सरकार का प्लान?

V8 इंजन की देखने को मिली दहाड़

आमतौर पर लोगों को लगता है कि कार के हाइब्रिड होने से उसका स्पोर्टी नेचर कम हो जाता है लेकिन टेमेरारियो ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. इसके ट्विन-टर्बो V8 इंजन का एग्जॉस्ट नोट इतना बुलंद और दमदार है कि रेसट्रैक पर इसकी गूंज रोंगटे खड़े कर देती है.

जबकि 10,000 आरपीएम तक पहुंचने वाला इसका इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बो रफ्तार को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है. यह कार साबित करती है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भी लैम्बोर्गिनी ने अपनी गाड़ियों की पारंपरिक आत्मा और स्पीड से कोई समझौता नहीं किया है.


Lamborghini का खतरनाक अवतार, Track से Off-Road तक धमाल

AI Generated Image

उरुस SE का खौफनाक ऑफ-रोड अवतार

जबकि ट्रैक पर रफ्तार का जलवा बिखेरने के बाद लैम्बोर्गिनी ने उरुस एसई के लिए एक विशेष 4x4 ऑफ-रोड एक्सपीरियंस जोन तैयार किया था. लगभग 5 करोड़ रुपये की सुपर SUV को पत्थरों, कीचड़ और उबड़-खाबड़ रास्तों पर ले जाना जोखिम भरा लग रहा था.

लेकिन इस गाड़ी की काबिलियत ने सभी को हैरान करके रख दिया था. उरुस एसई में मिलने वाले तीन डेडिकेटेड ऑफ-रोड मोड्स और बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस की बदौलत इस 789bhp पावर वाली SUV ने हर तरह की कठिन सतह को बेहद आसानी से मात दे दी.

सुपरकारों का बढ़ता क्रेज

आपको बता दें कि, लैम्बोर्गिनी का भारत में यह पहला एस्पेरिएंज़ा कोर्सा ट्रैक इवेंट था जो यह दर्शाता है कि भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में सुपरकारों और लग्जरी स्पोर्टी व्हीकल्स का क्रेज किस तेजी से बढ़ रहा है.

कंपनी अपने ग्राहकों को केवल कार बेचने तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि उन्हें गाड़ियों की असली परफॉर्मेंस और लिमिट्स को सुरक्षित माहौल में अनुभव कराने का मौका दे रही है. रेसट्रैक पर टेमेरारियो की तूफानी स्पीड और ऑफ-रोड पर उरुस एसई का दबदबा यह साबित करता है कि लैम्बोर्गिनी का यह नया अवतार वाकई बेजोड़ और शानदार है.

यह भी पढ़ें: XUV 7XO या Tata Sierra, सेफ्टी-फीचर्स में किसमें ज्यादा दम?

Published at : 18 Sep 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
भारत में JSW का बड़ा सरप्राइज होगी iCaur V23, 450 KM तक रेंज
भारत में JSW का बड़ा सरप्राइज होगी iCaur V23, 450 KM तक रेंज
ऑटो
बिना ड्राइवर सड़क पर दौड़ने लगी गाड़ी, अंदर से हुई लॉक, इस शख्स ने बताई वजह
बिना ड्राइवर सड़क पर दौड़ने लगी गाड़ी, अब इस शख्स ने बताई वजह
ऑटो
कार-बाइक मालिक सावधान, Insurance नहीं तो Fuel नहीं मिलेगा
कार-बाइक मालिक सावधान, Insurance नहीं तो Fuel नहीं मिलेगा
ऑटो
Hybrid vs CNG: ज्यादा चलाने पर किसमें बचेगा ज्यादा पैसा?
Hybrid vs CNG: ज्यादा चलाने पर किसमें बचेगा ज्यादा पैसा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को आंख दिखा रहा बांग्लादेश, अब रख दी बड़ी शर्त, बोला- 'रिश्ते सुधारने हैं तो...'
भारत को आंख दिखा रहा बांग्लादेश, अब रख दी बड़ी शर्त, बोला- 'रिश्ते सुधारने हैं तो...'
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
इंडिया
Gen Z से बोले मोहन भागवत, '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
Gen Z से बोले मोहन भागवत, '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
क्रिकेट
वैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा
वैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा
विश्व
भारत के बाद अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, ट्रंप से क्या कम करवा लेंगे टैरिफ?
भारत के बाद अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, ट्रंप से क्या कम करवा लेंगे टैरिफ?
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
ट्रेंडिंग
चोरी ऊपर से सीना जोरी...रेलवे की चादर चुराते पकड़ी गई दीदी, दिखाने लगीं रौबी
चोरी ऊपर से सीना जोरी...रेलवे की चादर चुराते पकड़ी गई दीदी, दिखाने लगीं रौबी
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget