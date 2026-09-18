कम कीमत और तगड़ा Mileage, Bajaj की ये Bikes पैसा वसूल

बता दें कि, बजाज की इन कम्यूटर बाइक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनका मेंटेनेंस खर्च बहुत ही कम हैं. जबकि इनके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में बहुत आसानी से और काफी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं. जिससे सर्विसिंग का बिल कभी बजट नहीं बिगाड़ता. वहीं, इसके अलावा इनकी मजबूत रिसेल वैल्यू भी बनी रहती है जिससे कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद बेचने पर भी मालिक को अच्छे दाम वापस मिल जाते हैं.