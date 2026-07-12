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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti और Mahindra की टेंशन बढ़ाएगी Hyundai, जल्द आएंगी 2 नई SUV

Maruti और Mahindra की टेंशन बढ़ाएगी Hyundai, जल्द आएंगी 2 नई SUV

Hyundai Upcoming SUVs: हुंडई जल्द लॉन्च करेगी 2 नई धांसू एसयूवी. मारुति और महिंद्रा को टक्कर देने आ रहे इन शानदार मॉडल्स की पूरी डिटेल जानिए बेहद आसान भाषा में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 09:42 AM (IST)
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Hyundai Upcoming SUVs: भारत में एसयूवी गाड़ियों की डिमांड बहुत पहले से ही है और यह अभी भी कायम है. अभी भी लोगों के बीच एसयूवी गाड़ियों की डिमांड है और यह जरूरत आने वाले समय में और बढ़ सकती है. एसयूवी गाड़ियों की डिमांड को देखते हुए हुंडई ने भी बड़ा दांव खेला है. क्योंकि, कंपनी अगले दो सालों के भीतर भारत में दो बेहद दमदार और बिल्कुल नई एसयूवी गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही है. 

बता दें कि, हुंडई का यह नया दांव सीधे तौर पर मारुति सुजुकी और महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों को चुनौती देने के लिए तैयार किया गया है. तो चलिए जानतें हैं कि, हुंडई आने वाले समय में कौन सी 2 एसयूवी लॉन्च करने जा रही है.

मारुति सुजुकी को मिलेगी सीधे टक्कर 

बता दें कि, हुंडई की पहली अपकमिंग गाड़ी एक बेहद प्रीमियम मिड-साइज एसयूवी होने वाली है. इसे खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद और बड़े साइज की गाड़ियों की डिमांड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है. 

कंपनी इस मॉडल के जरिए मारुति सुजुकी की हालिया बड़ी एसयूवी जैसे मारुति विक्टोरिस और इनविक्टो सेगमेंट को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी. इस गाड़ी में हुंडई का सिग्नेचर बोल्ड लुक, बड़ा केबिन स्पेस और ढेर सारे एडवांस टेक फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आज के युवाओं को बहुत पसंद आते हैं.

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आ रही है नई 7-सीटर एसयूवी

जबकि इसके अलावा हुंडई का दूसरा और सबसे बड़ा धमाका होगा एक बिल्कुल नई 7-सीटर बड़ी एसयूवी. बता दें कि, इस बड़ी एसयूवी का नाम Ni1i  बताया जा रहा है. इस गाड़ी को मार्केट में सीधे महिंद्रा की बेहद पॉपुलर XUV 7XO  को कड़ी टक्कर देने के लिए उतारा जाएगा. भारतीय परिवारों में बड़ी गाड़ियों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है जहां लोग आराम के साथ-साथ दमदार परफॉर्मेंस भी चाहते हैं. 

हुंडई की इस नई 7-सीटर कार में बेहतरीन राइडिंग कंफर्ट, तीन रो की बड़ी सीटिंग कैपेसिटी और सुरक्षा के लिए एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे जो लॉन्ग ट्रिप्स के शौकीनों के लिए एकदम परफेक्ट पैकेज साबित होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jul 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Mahindra XUV 7XO Rival Hyundai Upcoming Suvs New 7 Seater Suv Maruti Big Suv Competitor
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