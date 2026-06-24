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हिंदी न्यूज़ऑटोअपने पेट्रोल वर्जन से कितनी अलग होगी Tata Sierra EV? डिजाइन से फीचर्स तक जानिए सब

अपने पेट्रोल वर्जन से कितनी अलग होगी Tata Sierra EV? डिजाइन से फीचर्स तक जानिए सब

Tata Sierra EV: परफॉर्मेंस के मामले में सिएरा EV और भी खास होने वाली है. कंपनी इसे सिंगल मोटर और डुअल मोटर दोनों ऑप्शन में पेश करेगी. आइए गाड़ी की डिटेल्स जानते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 24 Jun 2026 01:11 PM (IST)
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टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर सिएरा EV को 30 जून को लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन की झलक दिखा दी है, जिससे यह साफ हो गया है कि सिएरा EV और इसके पेट्रोल-डीजल (ICE) मॉडल के बीच कई जरूरी अंतर देखने को मिलेंगे. हालांकि दोनों मॉडल का डिजाइन और पहचान एक जैसी रखी गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन को अलग और मॉडर्न लुक देने के लिए कई खास बदलाव किए गए हैं.

Tata Sierra EV का सबसे बड़ा डिजाइन अंतर इसके फ्रंट हिस्से में नजर आता है. इलेक्ट्रिक मॉडल में ग्रिल की जगह क्लोज्ड-ऑफ या ब्लैंक्ड-ऑफ फ्रंट डिजाइन दिया गया है, जो आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखने को मिलता है. इसके साथ एक आकर्षक LED लाइट बार दी गई है, जो इसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देती है. वहीं ICE मॉडल में जहां फ्रंट पर ज्यादा ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, EV वर्जन में बॉडी कलर वाले पैनल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका लुक और भी प्रीमियम नजर आता है. 

कैसा है डिजाइन और इंटीरियर?

फ्रंट बंपर के निचले हिस्से का डिजाइन काफी हद तक ICE मॉडल जैसा ही रखा गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक मॉडल में एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ ज्यादा बदलाव किए गए हैं. इससे बैटरी और ड्राइविंग रेंज में सुधार होगा. इलेक्ट्रिक कारों में एयरोडायनामिक डिजाइन काफी जरूरी होता है, इसलिए टाटा ने इस पहलू पर खास ध्यान दिया है. 

SUV के साइड प्रोफाइल और रियर डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. दोनों मॉडल लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं. हालांकि सिएरा EV में खास तौर पर इलेक्ट्रिक कार के लिए डिजाइन किए गए नए अलॉय व्हील्स और टायर दिए जाएंगे. ये न सिर्फ इसकी पहचान को अलग बनाएंगे बल्कि एनर्जी बढ़ाने में भी मदद करेंगे.

इंटीरियर की बात करें तो सिएरा EV में काफी हद तक वही केबिन मिलने की उम्मीद है जो ICE मॉडल में देखने को मिलेगा. इसमें तीन स्क्रीन वाला मॉडर्न डैशबोर्ड लेआउट बरकरार रह सकता है, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को-पैसेंजर स्क्रीन शामिल होगी. हालांकि इलेक्ट्रिक मॉडल में अलग अपहोल्स्ट्री, नए कलर्स और खास डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल सकता है, जिससे केबिन को अलग पहचान मिलेगी.

गाड़ी की परफॉर्मेंस 

परफॉर्मेंस के मामले में सिएरा EV और भी खास होने वाली है. कंपनी इसे सिंगल मोटर और डुअल मोटर दोनों ऑप्शन में पेश करेगी. डुअल मोटर वर्जन में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलेगा, जो सिएरा के इतिहास में पहली बार होगा. दिलचस्प बात यह है कि सिएरा के पेट्रोल और डीजल मॉडल में AWD की सुविधा मौजूद नहीं होगी. ऐसे में इलेक्ट्रिक वर्जन उन ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक साबित हो सकता है जो बेहतर ट्रैक्शन और दमदार प्रदर्शन चाहते हैं.

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Published at : 24 Jun 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
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