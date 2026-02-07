हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख डाउन पेमेंट पर Tata Sierra Diesel खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जानिए पूरा हिसाब

2 लाख डाउन पेमेंट पर Tata Sierra Diesel खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जानिए पूरा हिसाब

Tata Sierra On EMI: अगर आप 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर Tata Sierra Diesel खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जानिए अलग-अलग वेरिएंट्स की ऑन-रोड कीमत और कितनी EMI बनेगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

Tata Sierra अपने नए अवतार में लॉन्च होते ही ऑटो बाजार में चर्चा का विषय बन गई है. इसका दमदार SUV लुक, मॉडर्न फीचर्स और मजबूत डीजल इंजन इसे खास बनाते हैं. Tata Motors ने इस कार को ऐसे ग्राहकों के लिए पेश किया है, जो स्टाइल के साथ-साथ पावर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं. हालांकि शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है, लेकिन RTO, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज जुड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत काफी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप इसे 2 लाख रुपये के डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं तो आइए जानते हैं कितनी EMI बनेगी?

एंट्री लेवल वेरिएंट की EMI कितनी होगी?

  • Tata Sierra Diesel का Smart Plus वेरिएंट इसका बेस मॉडल माना जा रहा है. दिल्ली में इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत करीब 15,34,926 रुपये बनती है. अगर ग्राहक इसमें 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए 10 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग 32,613 रुपये की EMI चुकानी होगी. 

Pure Diesel वेरिएंट का फाइनेंस प्लान

  • Pure Diesel वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 14.49 लाख रुपये है और इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 17,10,696 रुपये मानी जा रही है. 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद, यदि 5 साल के लिए लोन लिया जाता है, तो इस वेरिएंट की EMI करीब 36,347 रुपये प्रति माह बनती है. 

ऑटोमैटिक और टॉप वेरिएंट की EMI

  • जो ग्राहक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पसंद करते हैं, उनके लिए Pure Diesel AT एक अच्छा विकल्प है. इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 18,86,467 रुपये है, जिस पर 2 लाख डाउन पेमेंट के बाद EMI लगभग 40,082 रुपये प्रति माह आती है. इसी कीमत पर Pure Plus Diesel मैनुअल वेरिएंट भी उपलब्ध है. वहीं, टॉप मॉडल Adventure Diesel की ऑन-रोड कीमत करीब 19,45,057 रुपये है और इसकी EMI लगभग 41,327 रुपये प्रति माह बनती है.
  •  
  • अगर आप 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के साथ Tata Sierra Diesel खरीदने की प्लानिंग रहे कर हैं, तो आपकी EMI वेरिएंट के हिसाब से 32 हजार से 41 हजार रुपये के बीच आ सकती है. सही वेरिएंट का सिलेक्शन आपकी जरूरत, बजट और ड्राइविंग पसंद पर निर्भर करता है.

ये भी पढ़ें: क्या दिल्ली में पूरी तरह बैन होंगी पुरानी गाड़ियां? सरकार के नए प्लान से बढ़ी चिंता

Published at : 07 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Tata Sierra EMI Tata Sierra Diesel Price Tata Sierra Finance Details Tata Sierra Diesel Variants
और पढ़ें
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
India-Bangladesh Relations: संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
पाकिस्तान में भी सोने-चांदी के भाव आसमान पर, जानिए एक तोले का रेट
बर्फ से ढकी चोटियों के बीच गूंजती शिव आरती, रुद्रनाथ मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
