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टाटा सिएरा का Dark Edition लॉन्च, जानें लुक से फीचर्स तक हर डिटेल

टाटा मोटर्स ने सिएरा एसयूवी का नया डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है. इसमें ऑल-ब्लैक लुक, पर्पल डिटेलिंग और प्रीमियम केबिन दिया गया है, जानें कीमत और फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 08:53 AM (IST)
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टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर सिएरा एसयूवी का नया Dark Edition भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे Sierra #DARK नाम दिया है. इस खास एडिशन में सबसे बड़ा बदलाव इसका लुक है, जहां पूरी गाड़ी को डार्क और ब्लैक थीम दी गई है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.99 लाख रुपये रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 21.59 लाख रुपये तक जाती है. यह एडिशन Pure L से लेकर Accomplished+ वेरिएंट तक उपलब्ध है.

ब्लैक लुक में दिखेगी टाटा सिएरा

Sierra Dark Edition का सबसे खास हिस्सा इसका नया Friesian Black कलर है. इसके साथ ब्लैक फिनिश वाले लोगो और बैजिंग दी गई है. गाड़ी के 19-इंच अलॉय व्हील्स को भी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है. बंपर और बाहरी हिस्सों पर भी डार्क फिनिश देखने को मिलती है. इससे रेगुलर सिएरा की तुलना में इसका लुक ज्यादा डार्क नजर आता है. हालांकि, डार्क एडिशन में मुख्य बदलाव डिजाइन और कॉस्मेटिक अपडेट से जुड़े हैं. कंपनी ने इसके इंजन और गियरबॉक्स में कोई अलग बदलाव नहीं किया है.

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अंदर भी मिलेगी ब्लैक और पर्पल थीम

गाड़ी के केबिन को भी बाहर के डार्क लुक के साथ मैच किया गया है. इसमें ब्लैक इंटीरियर के साथ Violet Eclipse थीम और पर्पल डिटेलिंग दी गई है. एसी वेंट, सेंटर कंसोल और सीट स्टिचिंग जैसे हिस्सों में पर्पल रंग का इस्तेमाल किया गया है. सीटों पर ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है. इसके अलावा डार्क क्रोम फिनिश वाले कुछ एलिमेंट्स भी दिए गए हैं. डैशबोर्ड और इंटीरियर का लेआउट रेगुलर सिएरा जैसा ही रखा गया है.

फीचर्स में क्या मिलेगा?

Sierra Dark Edition में फीचर्स वेरिएंट के हिसाब से मिलते हैं. टॉप वेरिएंट में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर्स मिलते हैं. कुछ वेरिएंट में 12-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है. पावरट्रेन की बात करें तो डार्क एडिशन में सिएरा के मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प जारी रखे गए हैं. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Sep 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Tata Sierra Dark Edition
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