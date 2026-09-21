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कार में तेज Music बजाया तो कट सकता है Challan, जानें नियम

कार में तेज म्यूजिक बजाने पर कट सकता है मोटा चालान. जानिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत शोर प्रदूषण और ट्रैफिक नियमों के तहत कितने का चालान हो सकता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 03:03 PM (IST)
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जब भी हम लंबे सफर या ड्राइविंग करने निकलते हैं तो हम अपनी कार में गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं. कई बार हम अनजाने में या बहुत तेज म्यूजिक बजाते हैं और एन्जॉय करते हैं. जबकि कई लोग कार की खिड़कियां नीचे करके या फिर हाई बास वाले मॉडिफाइड म्यूजिक सिस्टम पर काफी तेज आवाज में गाने बजाते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए. क्योंकि, सड़कों पर तेज आवाज में संगीत बजाना न केवल दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करता है बल्कि यह एक गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन भी है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपका मोटा चालान काट सकती है.

क्योंकि, जब आप अपनी कार में बहुत तेज आवाज में संगीत बजाते हैं तो इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि आपका ध्यान भी भटक सकता है. यदि तेज आवाज के कारण आपको एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन गाड़ियों का सायरन या आसपास की गाड़ियों का हॉर्न सुनाई नहीं देता तो यह बड़े हादसे की वजह बन सकता है. चलिए जानतें हैं इस अपराध के पीछे कितना मोटा चालान है.

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कितना कट सकता है चालान?

आपको बता दें कि, ट्रैफिक पुलिस तेज म्यूजिक बजाने पर अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई करती है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत शोर प्रदूषण और रोड सेफ्टी मानकों के उल्लंघन पर पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

जबकि इसके अलावा यदि पुलिस को लगता है कि तेज म्यूजिक के कारण आपका ध्यान भटक रहा है और आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं तो धारा 184 के तहत भी चालान काटा जा सकता है. अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के अलग चालान का प्रावधान मौजूद है.

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सख्ती और नियम

जानकारी दें दे कि, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और अदालतों के आसपास के 100 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया जाता है. इन इलाकों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत डेसिबल की सीमा काफी सख्त होती है. दिन के समय इन इलाकों में 50 dB और रात के समय 40 dB से अधिक शोर की अनुमति नहीं होती है.

यदि आप साइलेंस जोन में अपनी कार में ऐसा म्यूजिक बजाते हैं जिसकी आवाज बाहर तक जाती है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है. ऐसे क्षेत्रों में नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और वाहन जब्त होने का खतरा भी बना रहता है.

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म्यूजिक सिस्टम और मॉडिफिकेशन

बता दें कि, कंपनी से आने वाले म्यूजिक सिस्टम सामान्य तौर पर तय मानकों के अंदर ही काम करते हैं. परेशानी तब शुरू होती है जब लोग गाड़ियों में भारी-भरकम आफ्टरमार्केट एम्पलीफायर, सबवूफर और एक्स्ट्रा स्पीकर्स लगवा लेते हैं.

जबकि हमेशा इस बात का ध्यान दें कि, आपकी कार में कराया गया मॉडिफिकेशन आरटीओ के तय मानकों का उल्लंघन न करें. क्योंकि, पुलिस इस पर सख्त एक्शन ले सकती है. गाड़ी में अवैध रूप से भारी साउंड सिस्टम लगाना या अल्टरेशन करना भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत गैर-कानूनी है जिसके लिए अतिरिक्त चालान काटा जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप तेज म्यूजिक के चालान से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा. जिसमें सबसे पहली बात हमेशा अपनी कार का वॉल्यूम उतना ही रखें जिससे अंदर का गाना बाहर तक न सुनाई दे.

वहीं, दूसरी बात जब भी म्यूजिक बजाएं अपनी गाड़ी के शीशे को बंद रखें ताकि आवाज बाहर लोगों को परेशान न करे. जबकि हमेशा साइलेंस जोन से गुजरते समय संगीत बंद कर दें या वॉल्यूम एकदम धीमा कर लें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Sep 2026 03:03 PM (IST)
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