क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें

गाड़ी का एक्सीडेंट होना अपने आप में किसी भी कार मालिक के लिए बड़ा झटका होता है, लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने के बाद कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती है, तो यह परेशानी और भी बढ़ जाती है. ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि बीमा कंपनियां जानबूझकर पैसा बचाने के लिए क्लेम खारिज करती हैं, लेकिन हकीकत में ज्यादातर मामलों में क्लेम रिजेक्ट होने की वजह पॉलिसीधारक की खुद की गलती या लापरवाही होती है. आइए जानते हैं कि आखिर किन वजहों से बीमा कंपनियां कार का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं.

शराब पीकर गाड़ी चलाना सबसे बड़ी वजह

अगर एक्सीडेंट के समय ड्राइवर नशे में पाया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को बिना किसी दूसरी वजह के सीधे खारिज कर सकती है. नशे में गाड़ी चलाना भारत में कानूनन अपराध है, और मोटर बीमा कंपनियां इस तरह के मामलों में किसी भी तरह की राहत नहीं देतीं, भले ही गाड़ी का नुकसान वाकई बड़ा हो.

ड्राइविंग लाइसेंस में समस्या

भारत में सबसे आम वजहों में से एक है ड्राइवर के पास एक्सीडेंट के समय वैध और सही कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस न होना. अगर किसी के पास सिर्फ टू-व्हीलर का लाइसेंस है और वह फोर-व्हीलर चलाते हुए हादसे का शिकार होता है, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह एक्सपायर्ड लाइसेंस पर भी बीमा कंपनी दावा खारिज कर सकती है.

देर से सूचना देना बनता है बड़ी समस्या

हर बीमा पॉलिसी में एक तय समय सीमा होती है, जिसके अंदर एक्सीडेंट या नुकसान की जानकारी कंपनी को देनी होती है. अगर पॉलिसीधारक इस तय समय के बाद क्लेम की सूचना देता है, तो कंपनी इसे लेट इंटिमेशन मानकर क्लेम खारिज कर सकती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि हादसे के तुरंत बाद ही बीमा कंपनी को सूचित कर देना चाहिए.

पर्सनल गाड़ी का कमर्शियल इस्तेमाल

अगर किसी ने अपनी गाड़ी निजी इस्तेमाल के लिए बीमा कराया है, लेकिन उसे कैब या डिलीवरी जैसे कमर्शियल काम में इस्तेमाल कर रहा है, तो हादसे की स्थिति में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अलग तरह की पॉलिसी और प्रीमियम तय होता है, और पर्सनल पॉलिसी में इस तरह का इस्तेमाल कवर नहीं होता.

यह भी पढ़ें: दूसरे राज्य की गाड़ी पर कब होता है Challan? जान लें नियम

पॉलिसी एक्सपायर होना

अगर हादसे के समय गाड़ी की बीमा पॉलिसी खत्म हो चुकी हो या रिन्यू न कराई गई हो, तो क्लेम मिलने का सवाल ही नहीं उठता. इसके अलावा गाड़ी में बिना कंपनी को बताए किए गए बदलाव, जैसे अलग इंजन किट लगवाना या बॉडी में बड़ा बदलाव करना, भी क्लेम रिजेक्ट होने की वजह बन सकते हैं, क्योंकि इससे गाड़ी का मूल स्वरूप और जोखिम प्रोफाइल दोनों बदल जाते हैं.

अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

अगर किसी को लगता है कि उसका क्लेम गलत तरीके से खारिज किया गया है, तो वह इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके अलावा बीमा कंपनी के इंटरनल ग्रीवांस सेल में भी अपील की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: EV की सर्विस में न भूलें ये 5 काम, वरना घट सकती है Range