अब इन सड़कों पर भी लगेगा टोल, 40 से 350 रुपये तक रहेगा चार्ज

भारत में हर दिन टोल की कई खबरें सामने आती रहती हैं. इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. जिसमें दिल्ली-एनसीआर के अंतर्गत आने वाले गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्र में रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों को बड़ा झटका लगने जा रहा है. क्योंकि, हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने गुरुग्राम-फरीदाबाद रीजन की तीन प्रमुख सड़कों के खास हिस्सों पर आधिकारिक रूप से नए टोल रेट्स की अधिसूचना जारी कर दी है.

जिसके बाद अब इन मार्गों से गुजरने वाले कार, हल्के कमर्शियल वाहन, बस, ट्रक और भारी मशीनरी वाहनों से 40 रुपये से लेकर 350 रुपये तक का टोल टैक्स वसूला जाएगा. सरकार के इस बड़े फैसले का सीधा असर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है. पीडब्ल्यूडी विभाग ने अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के हिसाब से पूरी रेट लिस्ट सार्वजनिक कर दी है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. चलिए जानतें हैं विस्तार से नए रेट के बारें में.

किन 3 सड़कों पर लागू होगा नया टोल टैक्स?

बता दें कि, हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नया टोल गुरुग्राम और फरीदाबाद को जोड़ने वाले तीन महत्वपूर्ण रोड कॉरिडोर पर लागू किया जा रहा है. इनमें गुरुग्राम-फरीदाबाद मुख्य मार्ग का तय हिस्सा, सोहना-बालूदा-फिरोजपुर झिरका रोड और क्रशर जोन से होकर गुजरने वाली भारी कमर्शियल सड़कों के सेक्शन शामिल हैं.

इन सभी मार्गों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी और राज्य लोक निर्माण विभाग के बजट से अपग्रेड किया गया है. सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और निर्माण लागत की वसूली के उद्देश्य से ही अब इन रास्तों पर नए टोल प्लाजा स्थापित करके टैक्स कलेक्शन शुरू किया जा रहा है.

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कार और हल्के वाहनों का लगेगा इतना टोल

जानकारी दें दे कि, रोजाना निजी गाड़ियो से दफ्तर या काम के सिलसिले में निकलने वाले लोगों के लिए टोल दरें न्यूनतम रखी गई हैं. चार पहिया निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन चालकों को एक तरफ की यात्रा के लिए 40 रुपये से 50 रुपये तक का टोल देना होगा.

जबकि हल्के कमर्शियल वाहनों और मिनी बसों के लिए यह चार्ज 70 रुपये से 100 रुपये के बीच तय किया गया है. स्थानीय निवासियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आसपास के गांवों और सोसायटियों के लोगों के लिए विशेष रियायती मंथली पास की सुविधा देने का भी प्रावधान रखा है.

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बसों और ट्रकों के लिए 350 रुपये तक चार्ज

वहीं, व्यावसायिक गतिविधियों में लगे बड़े वाहनों और मल्टी-एक्सल ट्रकों के लिए टोल की दरें काफी अधिक रखी गई हैं. सामान्य दो-एक्सल बसों और ट्रकों को प्रत्येक यात्रा पर 150 से 200 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.

वहीं 3-एक्सल से लेकर 6-एक्सल वाले भारी ट्रकों, अर्थमूविंग मशीनों और ओवर-साइज्ड कमर्शियल वाहनों के लिए अधिकतम टोल दर 350 रुपये प्रति ट्रिप निर्धारित की गई है. मालवाहक गाड़ियों पर इस अतिरिक्त टोल का सीधा असर आने वाले समय में क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की लागत पर भी देखने को पड़ सकता है.

मिलेगी जाम से राहत

बता दें कि, टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने सभी लेन को पूरी तरह डिजिटल मोड से लैस करने के निर्देश दिए हैं. नए टोल प्लाजा पर फास्टैग और यूपीआई आधारित स्वचालित भुगतान प्रणालियों का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.

वहीं, कैशलेस ट्रांजैक्शन होने से गाड़ियों को टोल बूथ पर रुकना नहीं पड़ेगा और आवाजाही सुगम बनी रहेगी. अधिकारियों का दावा है कि टोल से एकत्र होने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन सड़कों की नियमित मरम्मत, लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में खर्च किया जाएगा.

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