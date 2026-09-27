अंबाला में तीन मंजिला बिल्डिंग ढही, 3 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे

अंबाला के धूलकोट गांव में रविवार (27 सितंबर) को निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. हादसे के बाद करीब 10 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान शुरू किया.

रेस्क्यू के दौरान कुछ मजदूरों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है. मौके पर बचाव कार्य जारी है. अंबाला सिटी के एसडीएम दर्शन कुमार ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है. वहीं, DSP शिवम ने बताया, "6-7 लोग रेस्क्यू किए गए हैं. उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है. कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू टीम मौके पर है."

#WATCH | Ambala, Haryana: A three-story under-construction building collapsed in Dhulkot village; rescue operations are underway. pic.twitter.com/lbtNrALVMc — ANI (@ANI) September 27, 2026

बिल्डिंग गिरने से कई मजदूर मलबे में दबे, मच गई चीख पुकार

बताया जा रहा है कि अंबाला के धूलकोट में तीन मंजिला इमारत के निर्माण का कार्य चल रहा था, इसी दौरान अचानक से बिल्डिंग का हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा, जिससे वहां पर काम कर रहे कई मजदूर दब गए. मजदूरों और उनके परिजनों के मुताबिक, सभी लोग इमारत में काम कर रहे थे, तभी अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई. कुछ मजदूर बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि कुछ मलबे में दब गए. बिल्डिंग गिरते ही घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.