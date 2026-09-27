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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाअंबाला में तीन मंजिला बिल्डिंग ढही, 3 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे

अंबाला में तीन मंजिला बिल्डिंग ढही, 3 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे

अंबाला के धूलकोट गांव में बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं. कुछ लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 27 Sep 2026 07:49 PM (IST)
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अंबाला के धूलकोट गांव में रविवार (27 सितंबर) को निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. हादसे के बाद करीब 10 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान शुरू किया. 

रेस्क्यू के दौरान कुछ मजदूरों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है. मौके पर बचाव कार्य जारी है. अंबाला सिटी के एसडीएम दर्शन कुमार ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है. वहीं, DSP शिवम ने बताया, "6-7 लोग रेस्क्यू किए गए हैं. उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है. कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू टीम मौके पर है."

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बिल्डिंग गिरने से कई मजदूर मलबे में दबे, मच गई चीख पुकार

बताया जा रहा है कि अंबाला के धूलकोट में तीन मंजिला इमारत के निर्माण का कार्य चल रहा था, इसी दौरान अचानक से बिल्डिंग का हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा, जिससे वहां पर काम कर रहे कई मजदूर दब गए. मजदूरों और उनके परिजनों के मुताबिक, सभी लोग इमारत में काम कर रहे थे, तभी अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई. कुछ मजदूर बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि कुछ मलबे में दब गए. बिल्डिंग गिरते ही घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.

Input By : पीयूष

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 27 Sep 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Ambala News HARYANA NEWS
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