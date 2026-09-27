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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘मुझे समुद्र में तैरना...’, EC विवाद के बीच राहुल गांधी का क्रिप्टिक पोस्ट

‘मुझे समुद्र में तैरना...’, EC विवाद के बीच राहुल गांधी का क्रिप्टिक पोस्ट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का यह पोस्ट ऐसे वक्त पर सामने आया है, जब SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों से जुड़े राजनीतिक विवादों के बीच रविवार (27 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल ही अलग और रहस्यमय पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि उन्हें समुद्र में तब तैरना बहुत पसंद है, जब उसकी लहरें तेज होती हैं.

X पोस्ट में क्या बोले राहुल गांधी?

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में कहा, ‘मुझे समंदर में तब तैराकी करना बहुत अच्छा लगता है, जब उसकी लहरें तेज होती हैं. यह आपको सिखाता है कि उथल-पुथल भी एक तरह का सुकून ही हैं.’ हालांकि, उन्होंने यह X पोस्ट किस संदर्भ में किया, इस पर उन्होंने अभी तक विस्तार से कोई भी जानकारी नहीं दी है. 

चुनाव आयोग से जुड़े विवादों के बीच आया राहुल का अजीब पोस्ट

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का यह पोस्ट ऐसे वक्त पर सामने आया है, जब SIR और CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है. इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर को छपी रिपोर्ट में कहा गया था कि चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर बार-बार सवाल उठाए थे.

इसमें यह भी कहा गया कि देशभर में जारी एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी तीन सदस्यों वाली चुनाव आयोग कर रहा है. आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को छोड़कर अन्य दो चुनाव आयुक्तों – डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार SIR को लेकर अपनी आपत्ति जता दर्ज कराई है. उनका कहना था कि कुछ फैसले और आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की तरफ से लिए गए थे. हालांकि, बाद में चुनाव आयोग ने SIR पर आयोग के लिए गए फैसलों की उठाए जा रहे सवालों पर स्पष्टीकरण दे दिया. चुनाव आयोग ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि एसआईआर से जुड़े सारे फैसले चुनाव आयोग की तरफ से सर्वसम्मति से लिए गए थे.

कांग्रेस लगातार सीईसी ज्ञानेश कुमार से मांग रही इस्तीफा 

इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग (ECI) के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी, चुनावों में धांधली जैसे आरोप लगा रहा है. इसके साथ ही, विपक्षी पार्टियां, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लगातार पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं.

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को दो ऑप्शन भी दिए. इसमें पहला ऑप्शन है कि वे अपने पद से इस्तीफा दे दें और दूसरा वो अप्रूवर बन जाएं और वोट चोरी के पीछे किसकी साजिश है, इस बात का खुलासा कर दें. 

यह भी पढ़ेंः विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 27 Sep 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
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