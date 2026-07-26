बिना पेट्रोल 100 KM रेंज, इस लग्जरी सेडान की क्या है खासियत?

Mercedes-Benz ने अपनी नई हाई-परफॉर्मेंस प्लग-इन हाइब्रिड सेडान Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ लॉन्च कर दी है. यह कार उन ग्राहकों के लिए तैयार की गई है जो शानदार लग्जरी के साथ जबरदस्त स्पीड और मॉडर्न हाइब्रिड तकनीक का फील चाहते हैं.

कंपनी ने इस कार को दो वेरिएंट Performance Edition और Racing Edition में पेश किया है. इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.45 करोड़ रुपये और 1.48 करोड़ रुपये रखी गई है. यह भारत में लॉन्च होने वाली पहली इलेक्ट्रिफाइड AMG E-Class है, जो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर आई है.

कितनी है लग्जरी सेडान की स्पीड?

नई Mercedes-AMG E 53 Hybrid में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है. दोनों मिलकर लगभग 585 हॉर्सपावर और 750 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं.

यह कार 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और Mercedes के 4MATIC+ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, जिससे हर तरह की सड़क पर बेहतरीन पकड़ और दमदार परफॉर्मेंस मिलती है. कंपनी का दावा है कि यह कार महज 3.8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड करीब 280 किमी/घंटा तक पहुंच जाती है.

लग्जरी सेडान की खासियत

इस लग्जरी सेडान की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम है. इसमें 28.6 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 21.2 kWh है. फुल चार्ज होने पर यह कार सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है. यानी रोजमर्रा की शहर की ड्राइव बिना पेट्रोल खर्च किए भी पूरी की जा सकती है. इलेक्ट्रिक मोड में इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किमी/घंटा तक रहती है. बैटरी चार्ज करने के लिए इसमें 11 kW AC ऑनबोर्ड चार्जर स्टैंडर्ड मिलता है, जबकि कुछ बाजारों में फास्ट DC चार्जिंग का ऑप्शन भी मौजूद है.

डिजाइन की बात करें तो नई AMG E 53 Hybrid को स्टैंडर्ड E-Class से ज्यादा स्पोर्टी और आकर्षक बनाया गया है.इसमें AMG की खास ग्रिल, बड़े एयर इंटेक, नए डिजाइन वाले बंपर, चौड़े फेंडर, बड़े अलॉय व्हील और पीछे की तरफ स्पोर्टी डिफ्यूजर के साथ चार गोल एग्जॉस्ट दिए गए हैं.कार का इंटीरियर भी बेहद प्रीमियम है, जिसमें AMG स्पोर्ट्स सीटें, स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील, बड़ी डिजिटल स्क्रीन, मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई लग्जरी फीचर्स शामिल किए गए हैं.

नई Mercedes-AMG E 53 Hybrid उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है जो लग्जरी और तेज रफ्तार चाहते हैं. फिलहाल भारतीय बाजार में इसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है, हालांकि कीमत और परफॉर्मेंस के मामले में इसे BMW M3 Competition और Audi RS5 Sportback जैसी हाई-परफॉर्मेंस लग्जरी कारों का राइवल माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें:-

Honda ZR-V की कीमत ने मचाई खलबली, BMW X1-Kodiaq को टक्कर