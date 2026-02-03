6 एयरबैग, सनरूफ और ADAS फीचर्स, Mahindra Scorpio N को टक्कर देती हैं ये SUVs

Mahindra Scorpio N भारतीय बाजार में अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और शानदार ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि यह SUV लंबे समय से ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. हालांकि, इसी सेगमेंट में कुछ ऐसी 7-सीटर SUVs भी मौजूद हैं, जो फीचर्स, कम्फर्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में Scorpio N को कड़ी चुनौती देती हैं. इनमें Tata Safari, Mahindra XUV700 और Hyundai Alcazar जैसी पॉपुलर SUVs शामिल हैं, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग 13.29 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tata Safari

Tata Safari को Scorpio N की सबसे बड़ी राइवल माना जाता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपये से शुरू होकर 25.96 लाख रुपये तक जाती है. Safari में 2.0 लीटर डीजल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो पावर और माइलेज का अच्छा बैलेंस देता है. इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम लेदर सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और 7-सीटर लेआउट इसे फैमिली के लिए एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प बनाते हैं.

Mahindra XUV700

Mahindra XUV700 कंपनी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUVs में से एक है. इसकी कीमत 13.66 लाख रुपये से शुरू होकर 23.71 लाख रुपये तक जाती है. इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. XUV700 में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, 7 एयरबैग, AWD ऑप्शन और Sony 3D साउंड सिस्टम जैसे हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं. इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और स्मूद राइड क्वालिटी इसे टेक्नोलॉजी पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन बनाती है.

Hyundai Alcazar