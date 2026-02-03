हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
6 एयरबैग, सनरूफ और ADAS फीचर्स, Mahindra Scorpio N को टक्कर देती हैं ये SUVs

6 एयरबैग, सनरूफ और ADAS फीचर्स, Mahindra Scorpio N को टक्कर देती हैं ये SUVs

Mahindra Scorpio N को टक्कर देने वाली 7-सीटर SUVs में Tata Safari, Mahindra XUV700 और Hyundai Alcazar शामिल हैं, जो 6 एयरबैग, सनरूफ और ADAS जैसे फीचर्स के साथ आती हैं.

03 Feb 2026 02:37 PM (IST)
Mahindra Scorpio N भारतीय बाजार में अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और शानदार ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि यह SUV लंबे समय से ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. हालांकि, इसी सेगमेंट में कुछ ऐसी 7-सीटर SUVs भी मौजूद हैं, जो फीचर्स, कम्फर्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में Scorpio N को कड़ी चुनौती देती हैं. इनमें Tata Safari, Mahindra XUV700 और Hyundai Alcazar जैसी पॉपुलर SUVs शामिल हैं, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग 13.29 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tata Safari

  • Tata Safari को Scorpio N की सबसे बड़ी राइवल माना जाता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपये से शुरू होकर 25.96 लाख रुपये तक जाती है. Safari में 2.0 लीटर डीजल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो पावर और माइलेज का अच्छा बैलेंस देता है. इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम लेदर सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और 7-सीटर लेआउट इसे फैमिली के लिए एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प बनाते हैं.

Mahindra XUV700

  • Mahindra XUV700 कंपनी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUVs में से एक है. इसकी कीमत 13.66 लाख रुपये से शुरू होकर 23.71 लाख रुपये तक जाती है. इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. XUV700 में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, 7 एयरबैग, AWD ऑप्शन और Sony 3D साउंड सिस्टम जैसे हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं. इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और स्मूद राइड क्वालिटी इसे टेक्नोलॉजी पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन बनाती है.

Hyundai Alcazar

  • Hyundai Alcazar उन ग्राहकों के लिए है जो स्टाइल और आराम को ज्यादा महत्व देते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 14.50 लाख रुपये है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं. Alcazar में पैनोरमिक सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, 6 एयरबैग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. अच्छा माइलेज और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे एक प्रीमियम 7-सीटर SUV बनाता है. Mahindra Scorpio N जहां रफ-टफ और ऑफ-रोड SUV पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन है, वहीं Tata Safari, Mahindra XUV700 और Hyundai Alcazar फीचर्स, सेफ्टी और कम्फर्ट के मामले में इसे कड़ी टक्कर देती हैं. नई SUV खरीदने से पहले इन सभी विकल्पों की तुलना करना फायदेमंद रहेगा.

03 Feb 2026 02:37 PM (IST)
