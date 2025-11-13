(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Tata Safari और Harrier फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट कंफर्म, जानें किस दिन मार्केट में कदम रखेंगी ये दमदार कार?
Tata Safari And Harrier Facelift Launch Date: टाटा हैरियर और सफारी के फेसलिफ्ट मॉडल जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं. इस बार टाटा की ये कारें पेट्रोल इंजन के साथ मार्केट में आ रही हैं.
Tata Harrier And Tata Safari Facelift Launch Date: टाटा सफारी और टाटा हैरियर के फेसलिफ्ट मॉडल 9 दिसंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले हैं. टाटा की धाकड़ SUVs के ये मॉडल पेट्रोल इंजन के साथ मार्केट में लाए जाएंगे. टाटा मोटर्स काफी समय से इन फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही थी. टाटा की इन गाड़ियों के खरीदार को डीजल इंजन से अलग अब पेट्रोल इंजन में भी ऑप्शन मिलने वाले हैं. टाटा हैरियर फेसलिफ्ट लॉन्चिंग के साथ ही हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस को कड़ी टक्कर दे सकती है. टाटा सफारी का नया मॉडल अल्कजार और महिंद्रा XUV700 के पेट्रोल वर्जन को टक्कर देने के लिए मार्केट में आ रहा है.
टाटा सफारी और हैरियर की पावर
टाटा सफारी और हैरियर, इन दोनों गाड़ियों के फेसलिफ्ट मॉडल में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड हाइपरियन पेट्रोल इंजन लगा मिलेगा. इस कार के इंजन में और भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं. गाड़ी में इंजन के साथ वाटर-कूल्ड वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर लगा है. टाटा की कारों में लगे मिलने वाले इंजन से 5,500 rpm पर 168-170 bhp की पावर मिलेगी. वहीं 2,000-3,000 rpm पर 280 Nm का टॉर्क जनरेट होगा.
टाटा हैरियर और सफारी पहले से ही मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मार्केट में हैं. वहीं इस पेट्रोल इंजन के साथ ही दोनों गियर बॉक्स मिलने की उम्मीद है. लेकिन टाटा की गाड़ियों में अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस इंजन के साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में टॉर्क कनवर्टर या डुअल-क्लच गियर बॉक्स कौन सा वेरिएंट मिलने वाला है, लेकिन इन कारों में 6-स्पीड मैनुअल का मिलना तय है.
सफारी और हैरियर की कीमत
टाटा सफारी की कीमत 14.66 लाख रुपये से शुरू है. इस गाड़ी के 24 वेरिएंट्स भारतीय बाजार में हैं. वहीं टाटा हैरियर की एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख रुपये से शुरू है. ये कार 22 वेरिएंट में मार्केट में हैं. टाटा सफारी और हैरियर के फेसलिफ्ट मॉडल किस प्राइस-रेंज में मार्केट में लाए जाएंगे, अभी इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
