Punch या Fronx, किस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी? यहां जानिए डिटेल्स

अगर आप कम बजट में एक नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए Tata Punch और Maruti Fronx शानदार ऑप्शन्स हैं. दोनों ही गाड़ियां अपने-अपने सेगमेंट में काफी पसंद की जाती हैं. एक तरफ Tata Punch अपनी मजबूत सेफ्टी और किफायती कीमत के लिए जानी जाती है तो दूसरी तरफ Maruti Fronx अपने प्रीमियम फीचर्स, दमदार इंजन और बेहतर माइलेज के चलते लोगों को पसंद आती है. ऐसे में अगर आप दोनों के टॉप वैरिएंट को लेकर कंफ्यूज हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से कौन-सी SUV ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी?

टाटा पंच की कितनी है कीमत?

Tata Punch के टॉप वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.47 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये के बीच है. वहीं Maruti Fronx के टॉप Alpha Turbo वैरिएंट की कीमत करीब 12.88 लाख रुपये से 13.13 लाख रुपये तक जाती है. यानी Fronx के मुकाबले Punch खरीदने पर करीब 2 से 3 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. अगर आपका बजट सीमित है और कम कीमत में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो Punch बेहतर विकल्प साबित हो सकती है.

कैसा हैं इंजन और परफॉर्मेंस?

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों गाड़ियां इस मामले में अलग है. Maruti Fronx के टॉप मॉडल में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 99bhp की पावर और 147.6Nm का टॉर्क देता है. इसमें माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक भी दी गई है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस के साथ-साथ माइलेज भी बेहतर रहता है. कंपनी के मुताबिक, यह करीब 20 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. दूसरी ओर Tata Punch में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 87bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क देता है.

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Maruti Fronx ज्यादा प्रीमियम फील देती है. इसके टॉप वैरिएंट में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस फोन चार्जर और कई मॉडर्न कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं. वहीं Tata Punch के टॉप मॉडल में 7-इंच का टचस्क्रीन, हरमन प्रीमियम साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वॉयस-असिस्टेड सनरूफ जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. अगर आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी और प्रीमियम केबिन चाहिए तो Fronx आगे निकल जाती है.

सेफ्टी के मामले में Tata Punch की सबसे बड़ी पावर इसकी 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग है. इसे Global NCAP और Bharat NCAP दोनों में शानदार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह सबसे सेफ कारों में गिनी जाती है दूसरी तरफ Maruti Fronx के टॉप वैरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट और ABS जैसे कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. अगर आपकी पहली प्रायोरिटी सेफ्टी है तो Punch ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन मानी जा सकती है.

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