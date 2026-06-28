हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोPunch या Fronx, किस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी? यहां जानिए डिटेल्स

Punch या Fronx, किस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी? यहां जानिए डिटेल्स

Tata Punch vs Maruti Fronx: अगर आप दोनों के टॉप वैरिएंट को लेकर कंफ्यूज हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से कौन-सी SUV ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी?

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 28 Jun 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप कम बजट में एक नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए Tata Punch और Maruti Fronx शानदार ऑप्शन्स हैं. दोनों ही गाड़ियां अपने-अपने सेगमेंट में काफी पसंद की जाती हैं. एक तरफ Tata Punch अपनी मजबूत सेफ्टी और किफायती कीमत के लिए जानी जाती है तो दूसरी तरफ Maruti Fronx अपने प्रीमियम फीचर्स, दमदार इंजन और बेहतर माइलेज के चलते लोगों को पसंद आती है. ऐसे में अगर आप दोनों के टॉप वैरिएंट को लेकर कंफ्यूज हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से कौन-सी SUV ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी?

टाटा पंच की कितनी है कीमत?

Tata Punch के टॉप वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.47 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये के बीच है. वहीं Maruti Fronx के टॉप Alpha Turbo वैरिएंट की कीमत करीब 12.88 लाख रुपये से 13.13 लाख रुपये तक जाती है. यानी Fronx के मुकाबले Punch खरीदने पर करीब 2 से 3 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. अगर आपका बजट सीमित है और कम कीमत में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो Punch बेहतर विकल्प साबित हो सकती है.

कैसा हैं इंजन और परफॉर्मेंस?

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों गाड़ियां इस मामले में अलग है. Maruti Fronx के टॉप मॉडल में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 99bhp की पावर और 147.6Nm का टॉर्क देता है. इसमें माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक भी दी गई है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस के साथ-साथ माइलेज भी बेहतर रहता है. कंपनी के मुताबिक, यह करीब 20 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. दूसरी ओर Tata Punch में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 87bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क देता है. 

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी 

फीचर्स के मामले में Maruti Fronx ज्यादा प्रीमियम फील देती है. इसके टॉप वैरिएंट में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस फोन चार्जर और कई मॉडर्न कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं. वहीं Tata Punch के टॉप मॉडल में 7-इंच का टचस्क्रीन, हरमन प्रीमियम साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वॉयस-असिस्टेड सनरूफ जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. अगर आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी और प्रीमियम केबिन चाहिए तो Fronx आगे निकल जाती है.

सेफ्टी के मामले में Tata Punch की सबसे बड़ी पावर इसकी 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग है. इसे Global NCAP और Bharat NCAP दोनों में शानदार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह सबसे सेफ कारों में गिनी जाती है दूसरी तरफ Maruti Fronx के टॉप वैरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट और ABS जैसे कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. अगर आपकी पहली प्रायोरिटी सेफ्टी है तो Punch ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन मानी जा सकती है. 

यह भी पढ़ें:-

घर पर कार ठीक करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना लग सकता है हजारों का चूना 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 28 Jun 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Punch Maruti Fronx Tata Punch Vs Maruti Fronx
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Punch या Fronx, किस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी? यहां जानिए डिटेल्स
Punch या Fronx, किस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी? यहां जानिए डिटेल्स
ऑटो
BMW-Mercedes को टक्कर देने आई ये स्टाइलिश SUV, कीमत 1 करोड़ से कम
BMW-Mercedes को टक्कर देने आई ये स्टाइलिश SUV, कीमत 1 करोड़ से कम
ऑटो
सिंगल चार्ज में दौड़ेगा 82 KM, Vinfast का ये वाइपर स्कूटर भारत में किया गया पेटेंट
सिंगल चार्ज में दौड़ेगा 82 KM, Vinfast का ये वाइपर स्कूटर भारत में किया गया पेटेंट
ऑटो
घर पर कार ठीक करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना लग सकता है हजारों का चूना
घर पर कार ठीक करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना लग सकता है हजारों का चूना
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
बिहार
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
टेलीविजन
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
इंडिया
'राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाई', विपक्ष का आरोप, BJP का पलटवार- 'इतिहास याद रखेगा कि...'
राजनाथ सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाने का आरोप, BJP बोली- 'इतिहास याद रखेगा...'
Home Tips
Gold Jewellery Cleaning: सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
एग्रीकल्चर
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
ABP NEWS
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
ABP NEWS
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
Embed widget