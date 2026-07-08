E25 और E30 फ्यूल आने के बाद अब मौजूदा कारों का क्या होगा? जानिए ऐसे में क्या करना जरूरी

देश में E20 पेट्रोल लागू होने के बाद से इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है. एक तरफ सरकार फ्यूल पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही हैं, वहीं दूसरी ओर कई कार मालिक और नई कार खरीदने की सोच रहे लोग इसे लेकर चिंतित हैं.

सोशल मीडिया पर भी E20 पेट्रोल को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि क्या यह पेट्रोल सभी कारों के लिए सेफ है और भविष्य में अगर E20 से आगे बढ़कर E25 या E30 जैसे ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल आए तो मौजूदा कारों का क्या होगा?

कार मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं

सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की है जिनकी कारें साल 2023 से पहले बनी हैं. उस समय ज्यादातर कारों को E20 पेट्रोल को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया गया था. हालांकि, कुछ ऑटो कंपनियों ने अपनी कई कारों में पहले से ही ऐसे इंजन दिए थे जो E10 से ज्यादा एथेनॉल मिक्स फ्यूस को भी संभाल सकते हैं. ऐसे में हर पुराने कार मालिक को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी कार के बारे में कंपनी की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

नई कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि अब भारत में बिकने वाली लगभग सभी नई कारों को E20 पेट्रोल के हिसाब से तैयार किया जा रहा है. यानी इन्हें E20 फ्यूल पर चलाने में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होगी. हालांकि, एक बात अब भी चिंता का विषय बनी हुई है और वह माइलेज है. E20 पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा ज्यादा होने के चलते इसकी एनर्जी सामान्य पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम होती है. यही वजह है कि कई मामलों में कार का माइलेज पहले के मुकाबले कुछ कम हो सकता है.

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में भारत E20 से आगे बढ़कर E25 या E30 पेट्रोल भी लागू करेगा? का मानना है कि E20 तक तो मौजूदा नई कारें आसानी से चल सकती हैं, लेकिन E25 या E30 जैसे ज्यादा एथेनॉल मिक्स फ्यूल के लिए इंजन में बड़े बदलाव करने होंगे. ऐसे फ्यूल पर आज की सामान्य पेट्रोल कारों को बिना बदलाव के चलाना पॉसिबल नहीं होगा. इसका असर कार कंपनियों और मौजूदा वाहन मालिकों दोनों पर पड़ सकता है.

फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों की बढ़ेगी संख्या

आने वाले समय में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों की संख्या भी बढ़ सकती है. ये कारें खास तौर पर अलग-अलग एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इनके इंजन के कई हिस्से सामान्य पेट्रोल कारों से अलग होते हैं. इसलिए भविष्य में E20 पेट्रोल के साथ-साथ फ्लेक्स-फ्यूल कारें भी बाजार में अपनी जगह बनाएंगी.

फिलहाल कार मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है. E20 पेट्रोल अब भारत में सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा और नई कारें इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. वहीं E25 या E30 जैसे ज्यादा एथेनॉल मिक्स फ्यूल को लागू करने में अभी समय लग सकता है. ऐसे में मौजूदा समय में E20 पेट्रोल को लेकर ज्यादा चिंता करने की बजाय अपनी कार निर्माता कंपनी की सलाह का पालन करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होगा.

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