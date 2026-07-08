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हिंदी न्यूज़ऑटोBike Chain Effect On Mileage: बाइक की चेन ज्यादा ढीली या टाइट, क्या इससे भी घटता है माइलेज?

Bike Chain Effect On Mileage: बाइक की चेन ज्यादा ढीली या टाइट, क्या इससे भी घटता है माइलेज?

बाइक की ड्राइव चेन इंजन से निकलने वाली पावर को पिछले पहिए तक पहुंचाती है. अगर चेन सही टेंशन में हो और उस पर पर्याप्त लुब्रिकेशन हो तो पावर का ट्रांसफर आसानी से होता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 08 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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Bike Chain Effect On Mileage: भारत में करोड़ों लोग रोजाना ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में हर राइडर चाहता है कि उसकी बाइक अच्छा माइलेज द और लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चलती रहे. लेकिन कई बार लोग इंजन ऑयल, पेट्रोल या टायर पर तो ध्यान देते हैं, जबकि बाइक की चेन की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं. यही छोटी सी लापरवाही धीरे-धीरे बाइक के माइलेज परफॉर्मेंस और इंजन पर असर डाल सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की बाइक की चेन ज्यादा ढीली या टाइट है, क्या इससे भी माइलेज पर असर पड़ता है. 

बाइक की चेन का माइलेज से कनेक्शन 

बाइक की ड्राइव चेन इंजन से निकलने वाली पावर को पिछले पहिए तक पहुंचाती है. अगर चेन सही टेंशन में हो और उस पर पर्याप्त लुब्रिकेशन हो तो पावर का ट्रांसफर आसानी से होता है. लेकिन चेन ढीली या जरूरत से ज्यादा टाइट होने पर घर्षण बढ़ जाता है और इंजन को बाइक चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है और माइलेज कम होने लगता है. इसके अलावा सूखी, जंग लगी या गंदगी से भरी चैन भी पावर ट्रांसफर को प्रभावित करती है, जिससे बाइक की स्मूदनेस और परफॉर्मेंस दोनों पर असर पड़ता है. 

कैसे पहचानें की बाइक की चेन ढीली हो गई? 

अगर बाइक चलाते समय पीछे की तरफ से आवाज आने लगे, गियर बदलते समय झटका महसूस हो या एक्सीलेटर देने के बाद भी बाइक पहले जैसी स्मूद न चले तो यह चेन ढीली होने का संकेत हो सकता है. घर पर भी इसकी जांच आसानी से की जाती है. बाइक की चेन जांच करने के लिए बाइक को डबल स्टैंड पर खड़ा करें और चेन को हाथों से ऊपर नीचे करके देखें. अगर चेन जरूरत से ज्यादा नीचे लटक रही है या चेन कवर से टकरा रही है तो उसे एडजस्ट करने की जरूरत हो सकती है. आमतौर पर बाइक की चेन में करीब 20 से 30 मिलीमीटर तक का ही फ्री मूवमेंट होना चाहिए. 

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ज्यादा टाइट चेन भी बन सकती है परेशानी 

कई लोग सोचते हैं की चेन जितनी ज्यादा टाइट होगी, उतना बेहतर रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है जरूर से ज्यादा टाइट चेन इंजन, गियरबॉक्स और बेरिंग पर एक्स्ट्रा दबाव डालती है. इससे चेन जल्दी घिस सकती है और लंबे समय में उसके टूटने का खतरा भी बढ़ जा सकता है. इसलिए चेन की टेंशन हमेशा कंपनी की ओर से बताए गए मानकों के अनुसार ही रखनी चाहिए. 

यह गलतियां भी घटाती है माइलेज 

बाइक का माइलेज केवल चेन पर ही निर्भर नहीं करता,  कई दूसरी आदतें भी फ्यूल एफिशिएंसी को प्रभावित करती है. बार-बार तेज एक्सीलरेशन देना, अचानक ब्रेक लगाना, गलत गियर में बाइक चलाना और जरूरत से ज्यादा वजन लेकर सफर करना इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है. इस तरह कम हवा वाले टायर, गंदा एयर फिल्टर, खराब स्पार्क प्लग, समय पर इंजन ऑयल में बदलने और नियमित सर्विसिंग को नजरअंदाज करना भी माइलेज घटाने की बड़ी वजह बन सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Bike Mileage Bike Chain Bike Chain Effect On Mileage Chain Adjustment
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