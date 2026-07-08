बाइक की चेन ज्यादा ढीली या टाइट, क्या इससे भी घटता है माइलेज?

Bike Chain Effect On Mileage: भारत में करोड़ों लोग रोजाना ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में हर राइडर चाहता है कि उसकी बाइक अच्छा माइलेज द और लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चलती रहे. लेकिन कई बार लोग इंजन ऑयल, पेट्रोल या टायर पर तो ध्यान देते हैं, जबकि बाइक की चेन की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं. यही छोटी सी लापरवाही धीरे-धीरे बाइक के माइलेज परफॉर्मेंस और इंजन पर असर डाल सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की बाइक की चेन ज्यादा ढीली या टाइट है, क्या इससे भी माइलेज पर असर पड़ता है.

बाइक की चेन का माइलेज से कनेक्शन

बाइक की ड्राइव चेन इंजन से निकलने वाली पावर को पिछले पहिए तक पहुंचाती है. अगर चेन सही टेंशन में हो और उस पर पर्याप्त लुब्रिकेशन हो तो पावर का ट्रांसफर आसानी से होता है. लेकिन चेन ढीली या जरूरत से ज्यादा टाइट होने पर घर्षण बढ़ जाता है और इंजन को बाइक चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है और माइलेज कम होने लगता है. इसके अलावा सूखी, जंग लगी या गंदगी से भरी चैन भी पावर ट्रांसफर को प्रभावित करती है, जिससे बाइक की स्मूदनेस और परफॉर्मेंस दोनों पर असर पड़ता है.

कैसे पहचानें की बाइक की चेन ढीली हो गई?

अगर बाइक चलाते समय पीछे की तरफ से आवाज आने लगे, गियर बदलते समय झटका महसूस हो या एक्सीलेटर देने के बाद भी बाइक पहले जैसी स्मूद न चले तो यह चेन ढीली होने का संकेत हो सकता है. घर पर भी इसकी जांच आसानी से की जाती है. बाइक की चेन जांच करने के लिए बाइक को डबल स्टैंड पर खड़ा करें और चेन को हाथों से ऊपर नीचे करके देखें. अगर चेन जरूरत से ज्यादा नीचे लटक रही है या चेन कवर से टकरा रही है तो उसे एडजस्ट करने की जरूरत हो सकती है. आमतौर पर बाइक की चेन में करीब 20 से 30 मिलीमीटर तक का ही फ्री मूवमेंट होना चाहिए.

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ज्यादा टाइट चेन भी बन सकती है परेशानी

कई लोग सोचते हैं की चेन जितनी ज्यादा टाइट होगी, उतना बेहतर रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है जरूर से ज्यादा टाइट चेन इंजन, गियरबॉक्स और बेरिंग पर एक्स्ट्रा दबाव डालती है. इससे चेन जल्दी घिस सकती है और लंबे समय में उसके टूटने का खतरा भी बढ़ जा सकता है. इसलिए चेन की टेंशन हमेशा कंपनी की ओर से बताए गए मानकों के अनुसार ही रखनी चाहिए.

यह गलतियां भी घटाती है माइलेज

बाइक का माइलेज केवल चेन पर ही निर्भर नहीं करता, कई दूसरी आदतें भी फ्यूल एफिशिएंसी को प्रभावित करती है. बार-बार तेज एक्सीलरेशन देना, अचानक ब्रेक लगाना, गलत गियर में बाइक चलाना और जरूरत से ज्यादा वजन लेकर सफर करना इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है. इस तरह कम हवा वाले टायर, गंदा एयर फिल्टर, खराब स्पार्क प्लग, समय पर इंजन ऑयल में बदलने और नियमित सर्विसिंग को नजरअंदाज करना भी माइलेज घटाने की बड़ी वजह बन सकते हैं.

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