टाटा पंच से लेकर मारुति फ्रोंक्स तक, ये है देश की 5 सबसे सस्ती SUVs, कीमत बस इतनी

भारतीय ऑटो बाजार में SUVs की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. ज्यादा स्पेस, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, मजबूत बॉडी और बेहतर सेफ्टी के कारण अब लोग हैचबैक की जगह छोटी SUVs को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. खास बात यह है कि अब कई कॉम्पैक्ट SUVs को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल रही है. यही वजह है कि कम बजट में भी SUV खरीदने का सपना अब पूरा हो सकता है. यहां हम आपको भारत की 5 सबसे सस्ती SUVs के बारे में बता रहे हैं, जिनकी शुरुआती कीमत 7 लाख रुपए से कम है.

Tata Punch

Tata Punch इस समय भारत की सबसे सस्ती SUV है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपए है. 2026 फेसलिफ्ट के साथ टाटा ने इसमें कई स्टाइलिंग और फीचर अपडेट दिए हैं. इसके साथ ही कंपनी ने नया 120hp टर्बो-पेट्रोल इंजन भी पेश किया है. पुराने 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन भी जारी रखे गए हैं. मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ Punch हर तरह के ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है.

Nissan Magnite और Renault Kiger

Nissan Magnite की शुरुआती कीमत 5.62 लाख रुपए है और यह रेनो काइगर का ही प्लेटफॉर्म शेयर करती है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CNG ऑप्शन भी मिलता है. वहीं Renault Kiger 5.76 लाख रुपए की कीमत से शुरू होती है. काइगर में ज्यादा पावरफुल टर्बो इंजन और CVT गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया गया है, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाता है.

Hyundai Exter और Maruti Fronx

Hyundai Exter की शुरुआती कीमत 5.64 लाख रुपए है और यह कंपनी की एंट्री-लेवल SUV है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG इंजन के साथ मैनुअल और AMT गियरबॉक्स मिलते हैं. दूसरी ओर Maruti Suzuki Fronx 6.85 लाख रुपए से शुरू होती है. बलेनो पर आधारित फ्रोंक्स ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन और पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल व CNG इंजन ऑप्शन के साथ आती है.

