पेट्रोल नहीं, एथेनॉल पर चलने वाली Hero बाइक्स पर बंपर ऑफर, जानिए पूरी डिटेल

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के राजा हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर बाइक्स स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स को बिल्कुल नए फ्लेक्स-फ्यूल अवतार में लॉन्च कर दिया है. ये बाइक्स पेट्रोल के साथ-साथ 85% तक एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल (E85) पर भी मजे से दौड़ सकती हैं. लेकिन असली धमाका यह है कि कंपनी ने इन बाइक्स के मार्केट में आते ही ग्राहकों को लुभाने के लिए एक बहुत ही तगड़े डिस्काउंट ऑफर की घोषणा कर दी है.

अगर आप भी रोजाना पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान हैं और एक नया, किफायती और फ्यूचर-रेडी टू-व्हीलर ढूंढ रहे हैं, तो हीरो की इस स्कीम के तहत आप सीधे मोटी बचत कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि, इन बाइक्स पर कितने का डिस्काउंट चल रहा है.

सीधे ₹4,000 का फ्लैट डिस्काउंट

हीरो मोटोकॉर्प अपनी इन दोनों नई फ्लेक्स-फ्यूल बाइक्स पर फ्लैट ₹4,000 का बंपर डिस्काउंट दे रही है. इस लिमिटेड-पीरियड ऑफर के बाद इन बाइक्स की कीमतें काफी आकर्षक हो गई हैं. डिस्काउंट लागू होने के बाद, नई Hero Splendor+ Flex Fuel की प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत घटकर ₹78,710 हो गई है जो पहले ₹82,710 थी.

वहीं दूसरी तरफ, बजट लवर्स की पसंदीदा Hero HF Deluxe Flex Fuel की कीमत अब सिर्फ ₹68,792 एक्स-शोरूम रह गई है. यह ऑफर जुलाई 2026 तक वैलिड है, जिससे मिडिल क्लास खरीदारों के लिए इन्हें अपनाना काफी आसान हो गया है.

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इंजन में क्या हुआ बदलाव?

दिखने में ये बाइक्स भले ही अपने पुराने पेट्रोल मॉडल जैसी लगें, लेकिन इनके अंदरूनी मैकेनिज्म में बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें वही पुराना और भरोसेमंद 97.2cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन एथेनॉल को पचाने के लिए कंपनी ने इसके फ्यूल पंप, सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर और ईसीयू (ECU) को पूरी तरह से नया और अपग्रेड किया है.

मजेदार बात यह है कि E85 एथेनॉल फ्यूल पर चलने पर यह इंजन रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले 7% ज्यादा पावर और 3% ज्यादा टॉर्क देता है. यह इंजन 8.44 bhp की मैक्सिमम पावर और 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे आपको बेहतर पिकअप भी मिलता है.

क्यों खरीदे यह बाइक?

इस बाइक को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसमें नॉर्मल पेट्रोल (E20) से लेकर E85 तक कोई भी ईंधन डलवा सकते हैं, यानी आप किसी एक फ्यूल पर निर्भर नहीं हैं. दिल्ली जैसे शहरों में एथेनॉल (E85) पेट्रोल के मुकाबले करीब ₹20 प्रति लीटर तक सस्ता मिल रहा है, इसलिए माइलेज में होने वाली मामूली गिरावट के बावजूद यह आपकी लॉन्ग-टर्म रनिंग कॉस्ट को कंट्रोल में रखेगा.

इसके अलावा, इन मॉडल्स में हीरो की पेटेंटेड i3S टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो ट्रैफिक में फ्यूल बचाती है. शुरुआत में हीरो इन बाइक्स को दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनिंदा शहरों में बेच रही है, जिसके बाद इसे पूरे देश में रोलआउट किया जाएगा.

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