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पेट्रोल नहीं, एथेनॉल पर चलने वाली Hero बाइक्स पर बंपर ऑफर, जानिए पूरी डिटेल

Hero Bikes Discount: हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी नई स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स-फ्यूल बाइक्स पर ₹4,000 के फ्लैट डिस्काउंट का ऐलान किया है. जानिए इनके नए फीचर्स, कीमत और इंजन की पूरी डिटेल.

Reported By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 03:27 PM (IST)
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भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के राजा हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर बाइक्स स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स को बिल्कुल नए फ्लेक्स-फ्यूल अवतार में लॉन्च कर दिया है. ये बाइक्स पेट्रोल के साथ-साथ 85% तक एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल (E85) पर भी मजे से दौड़ सकती हैं. लेकिन असली धमाका यह है कि कंपनी ने इन बाइक्स के मार्केट में आते ही ग्राहकों को लुभाने के लिए एक बहुत ही तगड़े डिस्काउंट ऑफर की घोषणा कर दी है. 

अगर आप भी रोजाना पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान हैं और एक नया, किफायती और फ्यूचर-रेडी टू-व्हीलर ढूंढ रहे हैं, तो हीरो की इस स्कीम के तहत आप सीधे मोटी बचत कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि, इन बाइक्स पर कितने का डिस्काउंट चल रहा है.

सीधे ₹4,000 का फ्लैट डिस्काउंट

हीरो मोटोकॉर्प अपनी इन दोनों नई फ्लेक्स-फ्यूल बाइक्स पर फ्लैट ₹4,000 का बंपर डिस्काउंट दे रही है. इस लिमिटेड-पीरियड ऑफर के बाद इन बाइक्स की कीमतें काफी आकर्षक हो गई हैं. डिस्काउंट लागू होने के बाद, नई Hero Splendor+ Flex Fuel की प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत घटकर ₹78,710 हो गई है जो पहले ₹82,710 थी. 

वहीं दूसरी तरफ, बजट लवर्स की पसंदीदा Hero HF Deluxe Flex Fuel की कीमत अब सिर्फ ₹68,792 एक्स-शोरूम रह गई है. यह ऑफर जुलाई 2026 तक वैलिड है, जिससे मिडिल क्लास खरीदारों के लिए इन्हें अपनाना काफी आसान हो गया है.

यह भी पढ़ें: क्या पेट्रोल से सस्ता पड़ता है एथेनॉल से कार चलाना? समझ लीजिए पूरे खर्च का गणित

इंजन में क्या हुआ बदलाव?

दिखने में ये बाइक्स भले ही अपने पुराने पेट्रोल मॉडल जैसी लगें, लेकिन इनके अंदरूनी मैकेनिज्म में बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें वही पुराना और भरोसेमंद 97.2cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन एथेनॉल को पचाने के लिए कंपनी ने इसके फ्यूल पंप, सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर और ईसीयू (ECU) को पूरी तरह से नया और अपग्रेड किया है. 

मजेदार बात यह है कि E85 एथेनॉल फ्यूल पर चलने पर यह इंजन रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले 7% ज्यादा पावर और 3% ज्यादा टॉर्क देता है. यह इंजन 8.44 bhp की मैक्सिमम पावर और 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे आपको बेहतर पिकअप भी मिलता है.

क्यों खरीदे यह बाइक?

इस बाइक को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसमें नॉर्मल पेट्रोल (E20) से लेकर E85 तक कोई भी ईंधन डलवा सकते हैं, यानी आप किसी एक फ्यूल पर निर्भर नहीं हैं. दिल्ली जैसे शहरों में एथेनॉल (E85) पेट्रोल के मुकाबले करीब ₹20 प्रति लीटर तक सस्ता मिल रहा है, इसलिए माइलेज में होने वाली मामूली गिरावट के बावजूद यह आपकी लॉन्ग-टर्म रनिंग कॉस्ट को कंट्रोल में रखेगा. 

इसके अलावा, इन मॉडल्स में हीरो की पेटेंटेड i3S टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो ट्रैफिक में फ्यूल बचाती है. शुरुआत में हीरो इन बाइक्स को दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनिंदा शहरों में बेच रही है, जिसके बाद इसे पूरे देश में रोलआउट किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Toll Tax Revenue: हर साल टोल से कितना कमाती है भारत सरकार? कहां खर्च होता है ये पैसा

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Jun 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Hero Splendor Flex Fuel Discount Hero HF Deluxe Ethanol Price Hero MotoCorp E85 Bike Offer Upcoming Flex Fuel Bikes India
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