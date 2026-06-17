18.65 लाख रुपये सस्ती हुई Mini Countryman C, लग्जरी SUV खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी

New Mini Countryman C India Price: भारत देश में लक्ज़री कारों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. अपने देश में लग्जरी SUV मिनी (Mini) को हमेशा से एक खास और प्रीमियम लाइफस्टाइल कार ब्रांड माना जाता रहा है. लेकिन अब यह लग्जरी ब्रांड देश में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गियर बदल रहा है. BMW ग्रुप के मालिकाना हक वाली मिनी ने भारतीय बाजार में अपनी नई Mini Countryman C को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत ₹47.5 लाख रखी गई है.

सबसे हैरान करने वाली और मजेदार बात यह है कि यह नई कार पूरी तरह से इम्पोर्ट होकर आने वाले इसके JCW वेरिएंट के मुकाबले पूरे ₹18.65 लाख रुपये सस्ती है. इस तगड़े प्राइस कट के साथ कंपनी अब देश के एक बड़े कस्टमर बेस को टारगेट कर रही है, जिससे मिनी लवर्स के लिए इसे खरीदना बेहद आसान हो जाएगा. चलिए जानतें हैं खबर को पूरी डिटेल में.

Mini Countryman C में है दमदार इंजन की पावर

इस लग्जरी कार के मैकेनिज्म की बात करें तो नई Mini Countryman C अपना प्लेटफॉर्म अपनी ही पैरेंट कंपनी की पॉपुलर SUV यानी BMW X1 के साथ शेयर करती है. इस कार में आपको 1.5-लीटर का दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) सेटअप के साथ आता है. सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत भले ही कम रखी गई है, लेकिन इसका पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस के मामले में BMW X1 के पेट्रोल वर्जन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है.

ड्राइविंग को स्मूथ और मजेदार बनाने के लिए इसमें 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक 15.92 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज निकाल कर देता है.

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फीचर्स में नहीं हुआ है कोई भी समझौता

आमतौर पर गाड़ियां सस्ती होने पर फीचर्स काट लिए जाते हैं. लेकिन मिनी ने यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं किया है. 47.5 लाख की कीमत होने के बावजूद यह प्रीमियम SUV फीचर्स के मामले में पूरी तरह लोडेड है. कार के अंदर आपको 360-डिग्री कैमरा, आसमान का नजारा दिखाने वाला पैनोरमिक सनरूफ, और मसाज फंक्शन के साथ आने वाली इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें मिलती हैं.

इसके अलावा, ड्राइवर की सहूलियत के लिए हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) और म्यूजिक लवर्स के लिए 12 स्पीकर्स वाला बेहतरीन ऑडियो सिस्टम दिया गया है. यह कार कुल पांच खूबसूरत कलर्स में उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों के पास चॉइस की कोई कमी नहीं रहती है.

सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग और पंचायती मुकाबला

सड़क पर चलते हुए आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है और इस मामले में भी यह कार अव्वल है. नई Mini Countryman C को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाती है. इतना ही नहीं, हाई-टेक सुरक्षा के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

इस नए वेरिएंट के आने से मिनी ब्रांड अब दूसरे एंट्री-लेवल लग्जरी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी किफायती और आकर्षक हो गया है. कंपनी को पूरी उम्मीद है कि इस एग्रेसिव प्राइसिंग और बेमिसाल सेफ्टी फीचर्स के दम पर भारत में इसकी बिक्री का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा सकता है.

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