ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोरोल्स-रॉयस का शोरूम खोलने में कितनी आएगी लागत, क्या है प्रक्रिया?

रोल्स-रॉयस का शोरूम खोलने में कितनी आएगी लागत, क्या है प्रक्रिया?

अगर आप दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कारों में शामिल Rolls-Royce का शोरूम खोलना चाहते हैं, तो यह आसान नहीं है. जानिए इसके लिए लागत, जगह और कंपनी से जुड़ी जरूरी जानकारी के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 31 Oct 2026 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में लग्जरी कारों का बाजार लगातार बढ़ रहा है. पहले जहां महंगी कारों का शौक केवल कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन और अमीर लोगों तक सीमित था, वहीं अब युवा और बिजनेस परिवारों के बीच भी लग्जरी गाड़ियों का क्रेज बढ़ रहा है. Mercedes-Benz, BMW और Audi जैसी कंपनियों के साथ Rolls-Royce का नाम भी इस सेगमेंट में बेहद खास माना जाता है. इस ब्रांड की कारें केवल अपनी कीमत के लिए ही नहीं, बल्कि शानदार डिजाइन, बेहतरीन कारीगरी और कस्टमर्स की पसंद के मुताबिक कस्टमाइजेशन के लिए भी जानी जाती हैं.

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर Rolls-Royce का शोरूम कैसे खोला जा सकता है या इसे खोलने के लिए कितने रुपये की जरूरत होगी? ऐसे में आइए जानते हैं कि आम बिजनेसमैन भी इस ब्रांड की डीलरशिप ले सकता है या इसके लिए कंपनी की विशेष शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Delhi Traffic Rules: क्या नोएडा और गुड़गांव की गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं? समझें नियम
क्या नोएडा और गुड़गांव की गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं? समझें नियम
ऑटो
दिवाली पर कार खरीदने की जल्दबाजी न करें! दिसंबर में मिलेगा बड़ा फायदा
दिवाली पर कार खरीदने की जल्दबाजी न करें! दिसंबर में मिलेगा बड़ा फायदा
ऑटो
Tesla Model Y: आया Ghost Mode, कार देखकर चौंक जाएंगे लोग
Tesla Model Y में आया Ghost Mode, कार देखकर चौंक जाएंगे लोग
ऑटो
Delhi BS4 Vehicle Ban: BS-VI गाड़ी नहीं तो दिल्ली से लौटाया जाएगा या कटेगा चालान? जानें नियम
BS-VI गाड़ी नहीं तो दिल्ली से लौटाया जाएगा या कटेगा चालान? जानें नियम

क्या Rolls-Royce की फ्रेंचाइजी मिलती है?

Rolls-Royce Motor Cars की डीलरशिप सामान्य फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह उपलब्ध नहीं होती. कंपनी अपने ऑथराइज्ड डीलर पार्टनर के जरिए कारों की बिक्री और कस्टमर्स को सर्विस देती है. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति केवल इंवेस्ट करके सीधे Rolls-Royce का शोरूम नहीं खोल सकता. इसके लिए कंपनी की मंजूरी और निर्धारित प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना जरूरी है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑथराइज्ड डीलर नेटवर्क की जानकारी उपलब्ध है. भारत में भी इसके ऑथराइज्ड डीलर पार्टनर काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: New Scooter Launch: Activa को टक्कर देने आया Hero का नया स्कूटर, कीमत सिर्फ इतनी

शोरूम खोलने की लागत

Rolls-Royce ने भारत में अपनी डीलरशिप शुरू करने के लिए कोई सार्वजनिक फ्रेंचाइजी फीस या इंनवेस्ट के बारे में जानकारी नहीं दी है. हालांकि इस ब्रांड का शोरूम सामान्य कार डीलरशिप से काफी अलग होता है. इसमें प्रीमियम लोकेशन, शानदार इंटीरियर, विशेष डिस्प्ले एरिया, कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए अलग जगह और ट्रेंड कर्मचारियों की जरूरत होती है. इसके अलावा सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स, स्टाफ, सुरक्षा और ऑपरेशनल खर्च के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है.

शोरूम की लोकेशन होनी चाहिए खास

Rolls-Royce जैसी अल्ट्रा लग्जरी कारों के शोरूम के लिए लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण होती है. आमतौर पर ऐसे शोरूम बड़े शहरों और उन इलाकों में बनाए जाते हैं, जहां हाई-नेटवर्थ कस्टमर रहते हैं. शोरूम में केवल कारों को दिखाना ही काफी नहीं होता, बल्कि कस्टमर्स को एक खास एक्सपीरियंस देना भी जरूरी होता है. अक्टूबर 2026 में कंपनी ने चेन्नई में अपने नए लग्जरी शोरूम का उद्घाटन किया. इसमें कस्टमर्स के लिए विशेष Bespoke Commissioning Atelier भी बनाया गया है, जहां वे अपनी पसंद के अनुसार कार को कस्टमाइज करवा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: E100 Fuel: आम पेट्रोल कार में क्यों नहीं डाल सकते E100 Fuel? जानें क्या है वजह

 

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Delhi Traffic Rules: क्या नोएडा और गुड़गांव की गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं? समझें नियम
क्या नोएडा और गुड़गांव की गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं? समझें नियम
ऑटो
दिवाली पर कार खरीदने की जल्दबाजी न करें! दिसंबर में मिलेगा बड़ा फायदा
दिवाली पर कार खरीदने की जल्दबाजी न करें! दिसंबर में मिलेगा बड़ा फायदा
ऑटो
Tesla Model Y: आया Ghost Mode, कार देखकर चौंक जाएंगे लोग
Tesla Model Y में आया Ghost Mode, कार देखकर चौंक जाएंगे लोग
ऑटो
Delhi BS4 Vehicle Ban: BS-VI गाड़ी नहीं तो दिल्ली से लौटाया जाएगा या कटेगा चालान? जानें नियम
BS-VI गाड़ी नहीं तो दिल्ली से लौटाया जाएगा या कटेगा चालान? जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला से कितनी छोटी हैं नई दुल्हन निधि राजदान? जानें दोनों की उम्र
CM उमर अब्दुल्ला से कितनी छोटी हैं नई दुल्हन निधि राजदान? जानें दोनों की उम्र
इंडिया
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
क्रिकेट
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
बॉलीवुड
'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड, बनी रणबीर कपूर की 6वीं बिगेस्ट ओपनर
'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड, बनी रणबीर कपूर की 6वीं बिगेस्ट ओपनर
इंडिया
'जन-महाभियोग' प्रस्ताव रख खरगे ने लगाए 6 आरोप, BJP बोली- पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की
'जन-महाभियोग' प्रस्ताव रख खरगे ने लगाए 6 आरोप, BJP बोली- पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की
इंडिया
INDIA Bloc Jan Mahabhiyog Live: राहुल बोले- हर 7 में से 1 वोटर मिटा EC ने कबूला, 2024 का चुनाव था अवैध
Live: राहुल बोले- हर 7 में से 1 वोटर मिटा EC ने कबूला, 2024 का चुनाव था अवैध
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget