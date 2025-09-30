Tata Punch से लेकर Kia Sonet तक, नवरात्रि 2025 में इन गाड़ियों पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट

फेस्टिव सीजन का फायदा उठाते हुए ऑटो कंपनियां अपने ग्राहकों को बेहतरीन डील्स दे रही हैं. 22 सितंबर 2025 से लागू हुई नई GST दरों के बाद कारों की कीमतों में भारी गिरावट आई है. इसके साथ ही डीलरशिप लेवल पर नवरात्रि ऑफर्स भी मिल रहे हैं. ऐसे में यह सही समय है जब आप नई कार खरीदकर 1.5 से 2.65 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि सबसे ज्यादा किन गाड़ियों पर बचत हो सकती है.

Mahindra XUV3XO Diesel

महिंद्रा की सब-4 मीटर SUV XUV3XO के डीजल वेरिएंट पर ग्राहकों को 2.65 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है. इसमें 1.56 लाख रुपये की GST कटौती और 1.09 लाख रुपये तक का फेस्टिवल डिस्काउंट शामिल है. कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में यह डील ग्राहकों के लिए सबसे बेहतर साबित हो रही है.

Honda Amaze

होंडा की पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान Amaze पर भी बड़ा फायदा मिल रहा है. इसके सेकेंड और थर्ड जेनरेशन मॉडल्स पर 2.52 लाख रुपये तक की बचत हो रही है. ग्राहकों को 65,100 रुपये से 1.20 लाख रुपये तक GST कटौती और 1.32 लाख रुपये तक का फेस्टिवल डिस्काउंट मिल रहा है. इस ऑफर के बाद Amaze बजट-फ्रेंडली सेडान की कैटेगरी में बेहतरीन विकल्प बन गई है.

Kia Sonet Diesel

कॉम्पैक्ट डीजल SUV सेगमेंट में Kia Sonet सबसे चर्चित कार है. इस नवरात्रि पर इसके डीजल वेरिएंट की कीमत 2.04 लाख रुपये तक कम हो गई है. इसमें 1.64 लाख रुपये की GST कटौती और 40 हजार रुपये तक का फेस्टिवल बेनिफिट शामिल है. अब Kia Sonet पहले से कहीं ज्यादा किफायती विकल्प बन गई है.

Maruti Suzuki S-Presso

अगर आप बजट सेगमेंट में कार तलाश रहे हैं तो Maruti Suzuki S-Presso इस समय बेस्ट ऑप्शन है. इस पर ग्राहकों को कुल 1.90 लाख रुपये तक की बचत मिल रही है. इसमें 1.29 लाख रुपये की GST कटौती और 61 हजार रुपये तक के फेस्टिवल डिस्काउंट शामिल हैं.

Tata Punch

भारत की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs में से एक Tata Punch पर भी शानदार ऑफर मिल रहा है. ग्राहक इस नवरात्रि पर 1.58 लाख रुपये तक बचा सकते हैं. इसमें 1.08 लाख रुपये की GST कटौती और 50 हजार रुपये तक का फेस्टिवल बेनिफिट शामिल है.

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो नवरात्रि 2025 आपके लिए सही समय है. Mahindra XUV3XO, Honda Amaze, Kia Sonet, Maruti S-Presso और Tata Punch पर मिल रहे इन ऑफर्स से आप लाखों रुपये बचा सकते हैं. GST कटौती और फेस्टिवल डिस्काउंट का डबल फायदा उठाकर आप अपनी ड्रीम कार को बजट में घर ला सकते हैं.

