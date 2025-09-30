चालान काटने पहुंची पुलिस मगर लौटना पड़ा खाली हाथ, आखिर गाड़ी में झांकने के बाद क्यों उड़े होश?

कैलिफॉर्निया के San Bruno में एक चौंका देने वाला मामला उस दौरान आया, जब DUI चेकपॉइंट अभियान के दौरान पुलिस ने Waymo ऑटोनॉमस टैक्सी को रोक दिया. दरअसल, मामला यह है कि पुलिस के संकेत के बावजूद इस गाड़ी ने No U-Turn जोन पर टर्न ले लिया था. चौंकाने वाली बात यह थी कि जब पुलिस गाड़ी तक पहुंची तो उसमें कोई इंसान नहीं था और ड्राइवर की सीट पूरी तरह खाली थी.

पुलिस ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि “No driver, no hands, no clue”. ऐसे में एक बड़ा सवाल ये था कि अगर नियम का उल्लंघन हुआ और गाड़ी में कोई इंसान न हो, तो ऐसे में किसका चालान काटा जाए?

पुलिस का क्या है कहना?

San Bruno Police Department के मुताबिक, चालान आमतौर पर किसी मानव ड्राइवर को जारी किया जाता है और पुलिस के पास बिना ड्राइवर वाली कार का चालान करने का विकल्प नहीं था. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि Robot या Autonomous Vehicle के लिए चालान के नियम की डिटेल्स उनके पास नहीं है. इसी के चलते इस पूरी घटना की सूचना पुलिस ने Waymo कंपनी को दी. इसके बाद कंपनी ने कहा कि हम इस घटना की जांच कर रहे हैं और सड़क नियमों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है.

ये कानून किया जाएगा पारित

The Guardian की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल कैलिफॉर्निया गवर्नर Gavin Newsom ने एक लॉ बिल पर साइन किया था. इसमें कहा गया था कि अगर ड्राइवरलेस कार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती है तो पुलिस ऑफिसर्स को नॉन-कम्पलायंस नोटिस जारी करने की इजाजत है. लेकिन ये कानून जुलाई 2026 से लागू होगा. इसके अलावा इस कानून में कहा गया है कि कंपनियों को ऐसी स्थिति में इमरजेंसी फोन लाइन सेटअप करना चाहिए ताकि रिस्पांस मिल जाए.

यह भी पढ़ें:-

GST कट के बाद सिर्फ 69 हजार रुपये में मिल रही TVS Star City Plus, जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर