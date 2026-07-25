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हिंदी न्यूज़ऑटोBrezza Facelift की एंट्री से मचा हंगामा, Venue, Nexon और XUV 3XO में किसकी बढ़ेगी टेंशन?

Brezza Facelift की एंट्री से मचा हंगामा, Venue, Nexon और XUV 3XO में किसकी बढ़ेगी टेंशन?

Maruti Brezza Facelift: ब्रेजा फेसलिफ्ट के आते ही कॉम्पैक्ट SUV बाजार में हड़कंप मच गया है. 5-Star Safety और ADAS के साथ क्या टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और XUV 3XO का गणित बिगड़ेगा? जानिए पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 01:48 PM (IST)
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Maruti Brezza Facelift: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के सबसे हॉट सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हलचल तेज हो गई है. क्योंकि, मारुति सुजुकी ने अपनी नई ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है. 7.40 लाख रुपये की शुरुआती कीमत, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन, BNCAP 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और एडवांस्ड एडास फीचर्स के साथ आई यह एसयूवी बाजार में सीधा दबदबा बनाने के इरादे से आई है. 

ऐसे में इसके सबसे बड़े सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी यानि हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की धड़कनें तेज हो गई हैं. तो चलिए आइए समझते हैं कि किस कार के लिए नई ब्रेजा सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है.

टाटा नेक्सन को मिलेगी सीधे चुनौती

बता दें कि, अब तक टाटा नेक्सन अपने 5-स्टार सेफ्टी और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के दम पर इस सेगमेंट में ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई थी. हालांकि, नई ब्रेजा में BNCAP से मिली 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग और नए 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के शामिल होने से नेक्सन का यह सबसे बड़ा यूएसपी अब अकेला नहीं रह गया है. 

जबकि इसके अलावा मारुति का बेहतर रीसेल वैल्यू और कम मेंटेनेंस कॉस्ट उन खरीदारों को अपनी ओर खींच सकता है जो पहले केवल सेफ्टी की वजह से नेक्सन की ओर रुख करते थे.

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वेन्यू को मिलेगा अब टक्कर का मुकाबला

हुंडई वेन्यू को अपने स्मूथ पेट्रोल इंजन, टेक-लोडेड केबिन और एडवांस्ड फीचर्स के लिए जाना जाता है. लेकिन नई ब्रेजा में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बीएंट लाइटिंग और सबसे बढ़कर एडास तकनीक मिलने से वेन्यू का फीचर एडवांटेज कम हो गया है. 

हुंडई के लिए अपने ग्राहकों को रोके रखना अब एक बड़ी चुनौती होगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रेजा में फीचर्स के साथ-साथ स्पेस भी थोड़ा बेहतर मिलता है.

सीएनजी बूट स्पेस और परफॉर्मेंस का होगा कॉम्पटीशन

आपको बता दें कि, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ने अपने एग्रेसिव लुक्स, पैनोरमिक सनरूफ और पावरफुल इंजन विकल्पों से सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाई थी. लेकिन मारुति ने नई ब्रेजा में स्मार्ट अंडरबॉडी सीएनजी सेटअप दिया है. 

जिससे गैस सिलिंडर नीचे चला जाता है और बूट स्पेस का नुकसान नहीं होता. जो ग्राहक कम रनिंग कॉस्ट और ज्यादा बूट स्पेस वाली प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी तलाश रहे हैं वे अब महिंद्रा 3XO के बजाय नई ब्रेजा सीएनजी को ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Jul 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Facelift Comparison Nexon And Venue Brezza Facelift Vs Mahindra XUV 3XO Best Sub Compact SUV Under 10 Lakh India Maruti Brezza 5 Star Safety
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