Tata Nexon Vs Kia Sonet: सेफ्टी, माइलेज और स्टाइल में कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर
Tata Nexon और Kia Sonet दोनों ही कारें काफी पॉपुलर हैं. आइए जानते हैं कि कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के लिहाज से कौन सी कॉम्पैक्ट SUV ज्यादा बेहतर है.
भारतीय ऑटो बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सेगमेंट बन चुका है. इस सेगमेंट में Tata Nexon और Kia Sonet के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है. दोनों ही गाड़ियां 4 मीटर से कम लंबाई की हैं और उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जो स्टाइल, फीचर्स और परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहते हैं. जहां Tata Nexon सेफ्टी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करती है, वहीं Kia Sonet अपने प्रीमियम लुक और एडवांस केबिन फीचर्स के लिए जानी जाती है.
कीमत और वेरिएंट
- Tata Nexon भारतीय बाजार में Smart, Pure, Creative और Fearless जैसे ट्रिम्स में उपलब्ध है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.32 लाख रुपये है, जो टॉप वेरिएंट में 14.15 लाख रुपये तक जाती है. दूसरी ओर, Kia Sonet HTE से लेकर X-Line तक कुल 9 ट्रिम्स में आती है. इसकी कीमत 7.30 लाख रुपये से शुरू होकर 13.65 लाख रुपये तक जाती है. कीमत के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग बराबरी पर नजर आती हैं.
इंजन ऑप्शन और परफॉर्मेंस
Tata Nexon में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और CNG शामिल हैं. पेट्रोल और डीजल इंजन पावरफुल होने के साथ-साथ अलग-अलग ट्रांसमिशन विकल्प भी देते हैं. वहीं Kia Sonet भी पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है, जिसमें टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन इसे ज्यादा स्पोर्टी बनाता है. Sonet में मैनुअल से लेकर DCT और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन तक कई विकल्प मिलते हैं.
माइलेज में कौन आगे?
माइलेज की बात करें तो Tata Nexon का डीजल वेरिएंट लगभग 24 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट करीब 17 किमी प्रति लीटर का दावा करता है. Kia Sonet भी इस मामले में पीछे नहीं है. इसका डीजल वेरिएंट लगभग 24.1 किमी प्रति लीटर और पेट्रोल वेरिएंट करीब 19.2 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है.
फीचर्स और सेफ्टी
- Tata Nexon सेफ्टी के मामले में ज्यादा मजबूत मानी जाती है. इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. वहीं Kia Sonet अपने प्रीमियम केबिन, बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है. अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी और मजबूत बिल्ड है, तो Tata Nexon बेहतर विकल्प है. वहीं, स्टाइलिश लुक और ज्यादा टेक्नोलॉजी फीचर्स चाहते हैं, तो Kia Sonet आपको ज्यादा पसंद आ सकती है.
