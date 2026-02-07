हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Nexon Vs Kia Sonet: सेफ्टी, माइलेज और स्टाइल में कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर

Tata Nexon Vs Kia Sonet: सेफ्टी, माइलेज और स्टाइल में कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर

Tata Nexon और Kia Sonet दोनों ही कारें काफी पॉपुलर हैं. आइए जानते हैं कि कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के लिहाज से कौन सी कॉम्पैक्ट SUV ज्यादा बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Feb 2026 07:19 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटो बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सेगमेंट बन चुका है. इस सेगमेंट में Tata Nexon और Kia Sonet के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है. दोनों ही गाड़ियां 4 मीटर से कम लंबाई की हैं और उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जो स्टाइल, फीचर्स और परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहते हैं. जहां Tata Nexon सेफ्टी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करती है, वहीं Kia Sonet अपने प्रीमियम लुक और एडवांस केबिन फीचर्स के लिए जानी जाती है.

कीमत और वेरिएंट

  • Tata Nexon भारतीय बाजार में Smart, Pure, Creative और Fearless जैसे ट्रिम्स में उपलब्ध है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.32 लाख रुपये है, जो टॉप वेरिएंट में 14.15 लाख रुपये तक जाती है. दूसरी ओर, Kia Sonet HTE से लेकर X-Line तक कुल 9 ट्रिम्स में आती है. इसकी कीमत 7.30 लाख रुपये से शुरू होकर 13.65 लाख रुपये तक जाती है. कीमत के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग बराबरी पर नजर आती हैं.

इंजन ऑप्शन और परफॉर्मेंस

Tata Nexon में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और CNG शामिल हैं. पेट्रोल और डीजल इंजन पावरफुल होने के साथ-साथ अलग-अलग ट्रांसमिशन विकल्प भी देते हैं. वहीं Kia Sonet भी पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है, जिसमें टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन इसे ज्यादा स्पोर्टी बनाता है. Sonet में मैनुअल से लेकर DCT और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन तक कई विकल्प मिलते हैं.

माइलेज में कौन आगे?

माइलेज की बात करें तो Tata Nexon का डीजल वेरिएंट लगभग 24 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट करीब 17 किमी प्रति लीटर का दावा करता है. Kia Sonet भी इस मामले में पीछे नहीं है. इसका डीजल वेरिएंट लगभग 24.1 किमी प्रति लीटर और पेट्रोल वेरिएंट करीब 19.2 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है.

फीचर्स और सेफ्टी

  • Tata Nexon सेफ्टी के मामले में ज्यादा मजबूत मानी जाती है. इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. वहीं Kia Sonet अपने प्रीमियम केबिन, बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है. अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी और मजबूत बिल्ड है, तो Tata Nexon बेहतर विकल्प है. वहीं, स्टाइलिश लुक और ज्यादा टेक्नोलॉजी फीचर्स चाहते हैं, तो Kia Sonet आपको ज्यादा पसंद आ सकती है.

यह भी पढ़ें:- अब Renault मार्केट में उतारने जा रही Mini Duster, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी अलग? 

Published at : 07 Feb 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Kia Sonet Tata Nexon Compact SUV Tata Nexon Vs Kia Sonet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिन PL15 मिसाइलों को दागा, वो हो गईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
ऑपरेशन सिंदूर में PAK ने जो PL15 मिसाइलें दागीं, वो हुईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घूसखोर पंडत' विवाद पर अखिलेश यादव की एंट्री, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या-क्या कहा?
'घूसखोर पंडत' विवाद पर अखिलेश यादव की एंट्री, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या-क्या कहा?
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
क्रिकेट
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम महासंग्राम ! Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
Chitra Tripathi: राष्ट्रगीत पर छिड़ी ऐसी जंग कि मौलाना को नहीं सूझा जवाब ! | Maulana Arshad Madani
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम, घमासान जंग ! | Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
PM Modi Malaysia Visit: मलेशिया में मोदी-मोदी की गूंज..समर्थकों का लगा तांता..! | Malaysia News
PM Modi Malaysia Visit: मलेशिया में 'मोदी-मोदी' की गूंज | PM Modi Speech | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिन PL15 मिसाइलों को दागा, वो हो गईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
ऑपरेशन सिंदूर में PAK ने जो PL15 मिसाइलें दागीं, वो हुईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घूसखोर पंडत' विवाद पर अखिलेश यादव की एंट्री, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या-क्या कहा?
'घूसखोर पंडत' विवाद पर अखिलेश यादव की एंट्री, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या-क्या कहा?
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
क्रिकेट
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
बॉलीवुड
500 करोड़ बजट, बड़ा सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और 'बॉर्डर' की वाट लगाने आ रही ये फिल्म!
500 करोड़ बजट, बड़ा सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और 'बॉर्डर' की वाट लगाने आ रही ये फिल्म!
विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
जनरल नॉलेज
Earth Oxygen: पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस
पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस
नौकरी
RBI Recruitment 2026: रिजर्व बैंक में लीगल ऑफिसर और मैनेजर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन
रिजर्व बैंक में लीगल ऑफिसर और मैनेजर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget