भारत भी बनाएगा छठी पीढ़ी का फाइटर जेट, इन देशों के साथ मिलाया हाथ, पाकिस्तान की बढ़ेगी धुकधुकी!

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग केवल इन देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के अन्य मुल्कों के लिए भी यह आर्थिक, सुरक्षा और रणनीतिक जैसे मोर्चों पर अहम है. युद्ध से यह भी साफ हुआ है कि जिसके पास नेवी और एयरफोर्स की ताकत ज्यादा है, उसकी धाक उतनी ही ज्यादा है. अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों का इसमें दबदबा देखने को मिलता है.

6th जेनेरेशन फाइटर जेट बनाने का प्लान

भारत के नजरिए से देखें तो डिफेंस सेक्टर में पिछले एक दशक में असाधारण प्रगति की है. इसी क्रम में भारत अब 6th जेनेरेशन के फाइटर जेट बनाने की योजना तैयार कर रहा है. जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ जाएगी. भारत की हवाई रणनीति के लिए यह बेहद अहम है. अभी स्वदेशी AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) प्रोजेक्ट पर भारी निवेश किया जा रहा है, लेकिन पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य ताकत की काट के लिए भारत छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाएगा.

तलाशे जा रहे विकल्प

डिफेंस डॉट इन रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीकी अंतर को पाटने के लिए भारत यूरोप के महत्वकांक्षी 'छठी पीढ़ी' के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने पर विचार कर रहा है. छठवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम करने वाले दो यूरोपीय कंसोर्टियम में से एक के साथ विकल्प तलाशे जा रहे हैं.

पहला जापान, इटली, ब्रिटेन की पार्टनरशिप वाला ग्लोबल कांबैट एयर प्रोग्राम है. दूसरा फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की साझेदारी वाला फ्यूचर कांबैट एयर सिस्टम है. इंडियन एयरफोर्स इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से किसी एक साथ जुड़ सकती है, जिससे भारत के एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के विकास में पीछे न रह जाएं.

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में क्या खास?

6वीं जेनेरेशन के फाइटर जेट कई मायनों में एडवांस हैं. यह अमेरिका के F-22, F-35 और चीन के J-20 जैसे स्टील्थ जेट से एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं. 5वीं पीढ़ी के जेट स्टील्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क आधारित युद्ध पर जोर देते हैं. वहीं, 6वीं पीढ़ी के जेट मानवरहित ड्रोन ग्रुप को कंट्रोल करने, एआई से मानवरहित लड़ाकू विमान चलाने, अगली पीढ़ी के सेंसर इलेक्ट्रानिक वॉर उपकरणों को तैनात करने में सक्षम होते हैं. यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर इनको लेकर होड़ देखी जा रही है.