पेट्रोल महंगा हुआ तो भी नहीं होगी टेंशन, 1 लीटर में 27 किमी. चलती हैं ये कारें

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब भारत में भी साफ दिखने लगा है. तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 से 2.30 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है. हालांकि नॉर्मल पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, जिस तरह से वैश्विक हालात बने हुए हैं, आने वाले समय में ईंधन और महंगा होने की आशंका बनी हुई है.

ऐसे माहौल में आम लोगों की सबसे बड़ी चिंता फ्यूल खर्च को लेकर है. एक बार गाड़ी खरीदने के बाद हर महीने पेट्रोल पर होने वाला खर्च जेब पर भारी पड़ता है. यही वजह है कि अब कार खरीदते समय माइलेज सबसे अहम फैक्टर बन गया है. अगर आपकी गाड़ी कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करती है तो बढ़ती कीमतों का असर बहुत हद तक कम किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ तो भी टेंशन नहीं होगी 1 लीटर में कौन सी कारें 27 किलोमीटर तक चलती है.



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हाइब्रिड कारें दे रही सबसे ज्यादा राहत



महंगे पेट्रोल के दौर में हाइब्रिड कारें सबसे अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आ रही है. Toyota Urban Cruiser Hyryder और Maruti Grand Vitara जैसी कारें करीब 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इनमें पेट्रोल-डीजल के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, जिससे फ्यूल की खपत कम हो जाती है. इस तरह Honda City e:HEV भी करीब 27.26 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है. यह कार उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो सेडान में अच्छी माइलेज चाहते हैं.



कम बजट में भी मिल रहे शानदार ऑप्शन



अगर आप कम बजट में कार लेना चाहते हैं तो भी कई ऐसे ऑप्शन है जो अच्छा माइलेज देते हैं. मारुति सिलेरियो करीब 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देती है, जो इसे पेट्रोल कार में सबसे किफायती बनाती है. इसके अलावा मारुति स्विफ्ट लगभग 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर और मारुति डिजायर करीब 25.71 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देती है. यह दोनों कारें रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी पॉपुलर और कम फ्यूल खर्च में बेहतर परफॉर्मेंस देती है. वहीं कार का माइलेज सिर्फ खर्च कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लंबे समय में बड़ी बचत का कारण भी बनता है. महंगे पेट्रोल के दौर में वहीं कार बेहतर मानी जाती है जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकती है. खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह एक बहुत जरूरी फैक्टर बन चुका है.

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