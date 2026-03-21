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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Cars Price Hike 2026: 1 अप्रैल से महंगी होंगी टाटा की गाड़ियां, जानें वजह

Tata Cars Price Hike 2026: 1 अप्रैल से महंगी होंगी टाटा की गाड़ियां, जानें वजह

Tata Motors ने 1 अप्रैल 2026 से गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है. आइए जानें कीमत बढ़ने की वजह और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ने वाला है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Mar 2026 03:42 PM (IST)
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टाटा मोटर्स ने अपनी पैसेंजर गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है. कंपनी के अनुसार नई कीमतें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी. यह बढ़ोतरी औसतन करीब 0.5% तक होगी, हालांकि अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है. कंपनी ने साफ कहा है कि यह कदम मजबूरी में उठाया गया है क्योंकि गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और पार्ट्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में Production Costs भी बढ़ गया है, जिसे संभालने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी हो गई है.

 ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?

दरअसल, कीमत बढ़ने का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा. जो लोग नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें अब पहले से थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. हालांकि कंपनी का कहना है कि वह क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहती. यानी ग्राहक को पहले की तरह ही सुरक्षित और भरोसेमंद गाड़ियां मिलती रहेंगी. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि टाटा मोटर्स ने इससे पहले अपने कमर्शियल वाहनों की कीमत बढ़ाने का भी ऐलान किया था, जिसमें लगभग 1.5% तक की बढ़ोतरी की बात कही गई है. इससे साफ है कि कंपनी हर सेगमेंट में बढ़ती लागत को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है.

पूरी ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ रहा है असर

ये सिर्फ टाटा मोटर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री इस समय लागत बढ़ने के दबाव में है. महंगे मेटल्स और कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका असर सभी कंपनियों पर पड़ रहा है. जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी Audi ने भी भारत में अपनी कारों की कीमत लगभग 2% तक बढ़ाने का फैसला लिया है. वहीं मारुति सुजुकी भी कीमतों में बदलाव करने पर विचार कर रही है. बता दें कि आने वाले समय में लगभग सभी कार कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ा सकती हैं, जिससे ग्राहकों के लिए नई कार खरीदना थोड़ा महंगा हो जाएगा.

आगे क्या करें कार खरीदने वाले?

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से पहले खरीदना फायदेमंद हो सकता है. कीमत बढ़ने के बाद वही कार आपको ज्यादा कीमत में मिलेगी. दूसरी तरफ, अगर जल्दी खरीदने का प्लान नहीं है, तो आपको अपने बजट को थोड़ा बढ़ाकर चलना होगा. साथ ही अलग-अलग कंपनियों की ऑफर्स और डिस्काउंट्स पर भी नजर रखना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास

Published at : 21 Mar 2026 03:42 PM (IST)
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