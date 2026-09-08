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टाटा की इस 600 KM रेंज वाली EV पर लाखों का डिस्काउंट, जानें डिटेल्स
Harrier EV की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी लंबी ड्राइविंग रेंज शामिल है. कंपनी के दावे के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 600 किलोमीटर तक चल सकती है.
Tata Harrier EV खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सितंबर 2026 में अच्छी खबर है. कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV पर 2.75 लाख रुपये तक का कुल फायदा दे रही है. यह ऑफर खास तौर पर Harrier EV के Fearless और Empowered वेरिएंट्स पर मौजूद है. इसमें 1 लाख रुपये का Intervention offer, 75,000 रुपये तक का Exchange/Scrappage bonus और 1 लाख रुपये तक का loyalty benefit शामिल है.
Harrier EV की कीमत कितनी है?
- Tata Harrier EV की कीमत लगभग 21.79 लाख रुपये से शुरू होती है. ये एक्स-शोरूम कीमतें हैं और कुछ कॉस्मेटिक पैकेज की कीमत अलग हो सकती है. ऐसे में 2.75 लाख रुपये तक के फायदे के कारण इसकी खरीदारी कुछ ग्राहकों के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो सकती है.
- यहां यह समझना जरूरी है कि 2.75 लाख रुपये का पूरा फायदा हर ग्राहक को एक जैसा नहीं मिलेगा. इसका कुछ हिस्सा एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट के रूप में मिलता है. इसलिए अगर ग्राहक के पास पुरानी कार एक्सचेंज करने के लिए नहीं है या वह किसी लॉयल्टी स्कीम के लिए योग्य नहीं है, तो उसका वास्तविक फायदा कम हो सकता है.
- Harrier EV की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी लंबी ड्राइविंग रेंज शामिल है. कंपनी के दावे के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 600 किलोमीटर तक चल सकती है.
- लंबी रेंज का फायदा उन ग्राहकों को मिल सकता है जो इलेक्ट्रिक SUV को सिर्फ शहर में ही नहीं, बल्कि हाईवे और लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं.ज्यादा रेंज होने से बार-बार चार्जिंग स्टेशन खोजने की चिंता भी कम हो सकती है.
- Harrier EV में सामान्य Harrier के मुकाबले ज्यादा ड्राइविंग मोड दिए गए हैं. इलेक्ट्रिक SUV में कुल 6 मल्टी-टेरेन मोड मिलते हैं. इनमें Normal, Mud Ruts, Rock Crawl, Sand, Snow/Grass और Custom मोड शामिल हैं. ये मोड अलग-अलग तरह की सड़क और सतह के हिसाब से कार की पावर डिलीवरी, ट्रैक्शन कंट्रोल और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बदलने में मदद करते हैं.
0-100 kmph की रफ्तार सिर्फ 6.3 सेकंड में
- Harrier EV की परफॉर्मेंस भी काफी दमदार है. कंपनी के मुताबिक, Boost Mode का इस्तेमाल करने पर यह SUV 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करीब 6.3 सेकंड में पकड़ सकती है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटर इसे तेज एक्सीलरेशन देने में सक्षम है.
- इलेक्ट्रिक मोटर की खासियत यह होती है कि एक्सीलरेशन के दौरान पावर तुरंत मिलती है.इसलिए Harrier EV को चलाते समय शहर में ओवरटेकिंग और हाईवे पर तेज एक्सीलरेशन के दौरान भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद की जा सकती है.
- Harrier EV के इंटीरियर में भी कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.इसमें 14.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसे टाटा ने अपनी किसी भी कार में दिए गए सबसे बड़े डिस्प्ले के तौर पर पेश किया है.यह Samsung का Neo QLED डिस्प्ले है, जिससे स्क्रीन पर बेहतर और शार्प विजुअल मिलने की उम्मीद है.
- इसके अलावा कार के शार्क-फिन एंटीना में एक अतिरिक्त कैमरा भी लगाया गया है.इससे SUV में दिए गए कैमरा और ड्राइविंग-सहायता सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है.
सेफ्टी के मामले में भी मजबूत
- Harrier EV में सेफ्टी पर भी काफी ध्यान दिया गया है.SUV को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और इसमें Level-2 ADAS जैसी एडवांस ड्राइवर-असिस्टेंस तकनीक भी उपलब्ध है. ADAS सिस्टम ड्राइविंग के दौरान अलग-अलग परिस्थितियों में ड्राइवर की मदद करता है और सुरक्षा को बेहतर बनाने में भूमिका निभाता है.
- इसमें मिलने वाले एडवांस सेफ्टी फीचर्स उन ग्राहकों के लिए खास आकर्षण हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक SUV खरीदते समय केवल रेंज और परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं.
- अगर कोई ग्राहक पहले से इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की योजना बना रहा है तो सितंबर का यह ऑफर उसके लिए अच्छा मौका हो सकता है. केवल डिस्काउंट देखकर कार खरीदने की बजाय चार्जिंग सुविधा, रोजाना की ड्राइविंग जरूरत और वास्तविक रेंज को भी ध्यान में रखना जरूरी है.
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